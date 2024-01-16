Каширские дворы и дороги расчищают от снега и наледи

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
В Кашире общественные пространства, дороги и тротуары очищают от наледи, обрабатывают противогололёдными материалами улицы и дороги. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Профильные службы работают в режиме повышенной готовности из-за погодных условий. Ежедневно на территории округа работают около 80 рабочих зелёного хозяйства МБУ «Благоустройство». Каждый день они обрабатывают более 160 тыс кв м тротуаров, парковок и проездов», – говорится в сообщении.В администрации попросили жителей Каширы откликаться на объявления сотрудников обслуживающих организаций и убирать автомобили из дворов для полноценной уборки. Объявления появляются заранее на информационных стендах подъездов и в домовых чатах.
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