Радио1
Главная / Новости / Общество/ Каширские дворы и дороги расчищают от снега и наледи

Каширские дворы и дороги расчищают от снега и наледи

16 января 2024, 20:27
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В Кашире общественные пространства, дороги и тротуары очищают от наледи, обрабатывают противогололёдными материалами улицы и дороги. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

«Профильные службы работают в режиме повышенной готовности из-за погодных условий. Ежедневно на территории округа работают около 80 рабочих зелёного хозяйства МБУ «Благоустройство». Каждый день они обрабатывают более 160 тыс кв м тротуаров, парковок и проездов», – говорится в сообщении.
В администрации попросили жителей Каширы откликаться на объявления сотрудников обслуживающих организаций и убирать автомобили из дворов для полноценной уборки. Объявления появляются заранее на информационных стендах подъездов и в домовых чатах.

Читайте также:

В помещениях каширских школ проверили температуру

Педагоги, учащиеся и родители Каширы собрали помощь участникам СВО

Соревнования по лыжным гонкам прошли в Кашире
#кашира
#уборка
#снег
#дворы
#дороги
#зима
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В помещениях каширских школ проверили температуру
16 января 2024, 20:12

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В Кашире провели обход школ в рамках партийного проекта «Единой России» «Новая школа. В посёлке Большое Руново и деревне Тарасково проверили температурный режим, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В зданиях школ выявили помещения, где температура не соответствует требуемым параметрам. Среди них актовые и спортивные залы, помещения пищеблока и столовых.
«Сейчас мы подаём теплоноситель на социально значимые объекты выше на 8 градусов. Это первое. Во-вторых, проблемы выявлены, а, значит, мы решим их», – пообещал глава муниципалитета Михаил Шувалов.
По результатам обхода первый замглавы администрации Сергей Кирюхин вместе с ресурсоснабжающими организациями и Управлением образования Каширы разработал меры по устранению проблемы. Сейчас закупают необходимые материалы, и, по словам Кирюхина, к концу недели температурный режим в проблемных школах будет налажен.

Читайте также:

Соревнования по лыжным гонкам прошли в Кашире

В Кашире прошел торжественный концерт для победителей рождественского конкурса

Педагоги, учащиеся и родители Каширы собрали помощь участникам СВО
#кашира
#теплоснабжение
#школы
#проверки
#михаил шувалов
#отопление
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Нилов заявил о причинах корректировки семейной ипотеки
16 января 2024, 20:08

Фото: istockphoto.com/AaronAmat

Глава Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что льготная семейная ипотека была скорректирована для недопущения нежелательных изменений на рынке недвижимости из-за ранее непредназначенного пользования программой со стороны граждан.
«Люди брали семейную ипотеку, иногда даже не одну, после чего ещё на этапе застройки продавали приобретенное жильё, зарабатывая на этом приличные деньги. Это не плохо, они не нарушали закон, однако подобные случаи в целом повлияли на рынок жилья, на рост стоимости «первичек» и даже «вторичек», что не отвечало исходной идее льготной ипотеки», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Нилов.

Он добавил, что острую проблему жилья в России можно решить, в том числе, с помощью договоров соцнайма и строительства социального жилья.

Читайте также:

В Москве исчезли квартиры стоимостью до 5 млн рублей

В ВТБ заявили, что льготная ипотека стала убыточной для банков

В ЦБ рассказали о развитии программы долгосрочных сбережений к 2030 году
#квартиры
#рынок
#льготная недвижимость
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Все больше россиян, покинувших страну, хотят вернуться на родину, заявил Путин
Путин: Все больше покинувших РФ россиян хотят вернуться на родину
16 января 2024, 19:47

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что многие из тех, кто уехал из России, хотят вернуться на родину, так как им сложно жить в странах Запада с чуждыми ценностями.
«Никакого массового движения, конечно, нет, но все больше и больше желающих вернуться на родину из тех, кто уехал», - сказал глава государства в рамках встречи с руководителями муниципалитетов.

Он пояснил, что уехавшим россиянам довольно трудно растить детей в условиях, которые создаются в некоторых странах Запада. В качестве примера Путин привел общие туалеты для мальчиков и девочек. По его словам, людям с традиционными ценностями довольно сложно жить в подобных условиях, и тогда они возвращаются на родину или думают об этом.

Также президент России пообещал сделать все, чтобы традиционные ценности были сохранены в России.

Читайте также:

Путин заявил, что государственность Украины скоро окажется под вопросом

«Ну не придурки?»: Путин оценил отказ Украины от мирных переговоров в 2022 году

Путин впервые прокомментировал «голую вечеринку» Ивлеевой
#президент
#ценности
#путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Воробьёв рассказал жителям Солнечногорска о решении проблем с теплоснабжением
16 января 2024, 19:46

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв встретился с жителями городского округа Солнечногорск, в домах которых возникали проблемы с подачей тепла. Для их решения в муниципалитете установили передвижные блочно-модульные котельные.
Котельная ГЭМЗ была остановлена 9 января из-за утечек на теплосети. Сейчас в 52 многоквартирных дома и на социальные объекты, которые она отапливала, вернулось тепло. Глава региона пообщался с жителями около одной из БМК на ул. Вертлинской.
«Чтобы решить проблему с отоплением в Солнечногорске, «Газпром теплоэнерго», с которым у нас подписана концессия, установил в округе дизельные блочно-модульные котельные. Так же сделали и в Воскресенске. Ещё нам помог Питер – дал передвижные котельные на объекты, где требуется более высокая температура. На ГЭМЗ мы тоже поставили БМК. Сегодня я приехал убедиться, что они работают. Надеюсь, что вы почувствовали разницу», – сказал губернатор.
Сейчас утечки на сетях устранены, котельная работает штатно.

Губернатор посетил квартиру Екатерины Козелковой в доме №32 по ул. Колхозная, где она живёт вместе с трёхлетним сыном Тимуром. Дом отапливает котельная ГЭМЗ. Женщина рассказала, что в квартире тепло, однако есть проблемы с горячей водой.
«Сейчас мы отправили ребят из «Газпром теплоэнерго» менять фильтры, чтобы вода была горячее», – отметил губернатор.
Кроме того, он пообщался с детьми и воспитателями детсада №10, который также отапливается котельной ГЭМЗ. 9 января в дошкольном учреждении отключили отопление, но после подключения передвижной котельной тепло вернулось.
«Сейчас в группах тепло. Только в одной из групп, где пока нет малышей, включён обогреватель. Там было прохладно, решили довести до 20 градусов. Когда прогреется, группа откроется», – рассказала заведующая детским садом №10 Любовь Панишева.
Из 63 учреждений образования Солнечногорска 59 работают в штатном режиме. Там есть дежурные группы, а гимназию №6 открыли для старших классов.

На связанные с отоплением вопросы людей Воробьёв ответил и во время визита в лицей №7. Сейчас температура в классах достигает 19-20 градусов.
«Я стараюсь всегда быть на стороне жителей, следую принципу – житель всегда прав. Мы получили много сигналов из Солнечногорска по отоплению. Я поручил в течение двух суток привезти сюда БМК, чтобы стабилизировать ситуацию. Устанавливали их в самый мороз, когда на улице было минус 26. Мужики эти – герои, обычные слесари. Сейчас они пошли по квартирам, где нет горячей воды», – сказал Андрей Воробьёв.
Губернатор напомнил, что в правительстве Подмосковья есть информационный центр, и он видит каждое сообщение.
«Задача – провести всю эту работу: поменять теплообменник, где он не работает, ликвидировать завоздушивания с управляющей компанией и так далее. Пока тепло, мы должны всю остроту снять. Из бюджета выделят дополнительные средства на комплексный капремонт пострадавших домов», – пояснил глава региона.
Жительница дома № 125 по ул. Красной попросила передвинуть сроки утепления дома с 2025-го на текущий год. Глава округа сказал, что вопрос уже находится на рассмотрении.

Жители микрорайона Рекинцо обратились с просьбой обсудить возможность модернизации теплосетей. В этом году «Газпром теплоэнерго» заменит 3 км, идущих от котельной, а также те, на которых произошли аварии.

Министр энергетики Московской области Александр Самарин рассказал жителям, что котельную в микрорайоне Выстрел, которая находится на балансе Минобороны, в ближайшее время передадут в муниципалитет и начнут её модернизацию. К следующему отопительному сезону работы завершат.

Жительница ул. Военно-Морской села Алабушево рассказала, что, как только все дома прогрелись, случилось две аварии на территории воинской части. Проблему оперативно устранили. Сейчас котельная вновь запущена, хотя и работает не на полную мощность. Самарин сообщил, что в межотопительный сезон там поменяют насосы, чтобы стабилизировать давление. Работы запланированы на май – июнь.

На проблемы с отоплением жаловались и жители микрорайона Центральный. В 2019 году 17 расположенных там домов были признаны аварийными.
«Мы знаем, что здесь была плохая ситуация с отоплением. На встрече, которая прошла на прошлой неделе, местный житель Алексей Игоревич Муратов обозначил эту проблему. Пока достраивают дома под переселение, предлагаем отключить все байпасы и проводники, чтобы установить стабильное электроснабжение. С апреля начнем переселение. Уверен, что это ваша последняя зима здесь», – сказал губернатор, который приехал в микрорайон пообщаться с жителями.
По его словам, дом под переселение в микрорайоне Рекинцо-2 уже находится в высокой степени готовности.

Муратов рассказал, что к домам были подведены отдельные электросети, которые пропускают большое напряжение. Людям раздают электрические конвекторы, которые заменяют батареи. В квартирах, где это уже сделали, сейчас тепло.

Частично 17 домов в микрорайоне Центральный уже расселили, осталось 101 помещение. Накануне было выдано четыре сертификата, с помощью которого люди могут приобрести жилье в любой точке Московской области. Большая часть граждан переедет в новый дом в Рекинцо-2, строительство которого завершат в марте. Для жителей, которые не готовы переезжать в другой микрорайон, закупят квартиры на вторичном рынке.

Министр строительного комплекса региона Владимир Локтев рассказал, что в четверг в администрации пройдет встреча с жителями, где детально обсудят вопросы, связанные с переселением.

Читайте также:

На маршрут №34 в Солнечногорске вывели ещё один автобус

Отопление и горячую воду вернут в девять домов в Химках к концу дня

Власти Подмосковья компенсируют ущерб от протечек жителям Климовска и Шепчинок
#отопительный сезон
#отопление
#теплоснабжение
#котельная
#андрей воробьёв
#губернатор
#московская область
#подмосковье
#солнечногорск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Чаплин объяснил привлекательность неофициальной работы для граждан
Депутат Чаплин: Такое трудоустройство позволяет предлагать большую зарплату
16 января 2024, 19:34

Фото: istockphoto.com/scyther5

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что неофициальное трудоустройство для многих граждан привлекательно якобы большим размером зарплаты.
По его словам, на такую работу наиболее часто соглашаются молодые люди, а также граждане с проблемными документами, мигранты.

«Причины, почему эти люди соглашаются на неофициальное трудоустройство, могут быть разными. Во-первых, некоторым работникам проще и быстрее найти работу через знакомых, родственников или контакты. Во-вторых, неофициальное трудоустройство часто связано с получением большей зарплаты без уплаты налогов и отчислений в социальные фонды», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Чаплин.

Он пояснил, что зачастую у людей создаётся иллюзия того, что работа по договорённости более выгодна, однако никто не учитывает, что в таких случаях не может быть речи об оплачиваемых больничных или отпусках.

Для работодателей «неофициальное трудоустройство» выгодно тем, что не нужно платить налоги за работника, а также возможностью предложить более высокий гонорар.

Читайте также:

«Бургер Кинг» хочет через суд обязать блогера отработать на кухне 40 часов

Зарплаты строителей выросли на 27% за 2023 год

Карьерный консультант Присталова заявила об интересе россиян к госорганизациям
#работа
#налоги
#трудоустройство
#договор
#зарплаты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Предприниматель Аветов раскрыл секрет выбора качественного онлайн-курса
Предприниматель Аветов: Покупать онлайн-курсы надо с большой базой отзывов
16 января 2024, 19:13

Фото: istockphoto.com/Liubomyr Vorona

Руководитель Ассоциации информационного бизнеса Григорий Аветов рекомендовал покупать онлайн-курсы с большой базой отзывов для того, чтобы максимально обезопасить себя от мошенников.
Кроме этого, по его мнению, выбрав курс, перед его покупкой надо взять паузу и тщательно обдумать своё решение, избегая совершение эмоциональной покупки.

«Для потребителя лучшая защита — взять паузу и обдумать покупку. Люди в таком эмоциональном состоянии — наиболее привлекательный клиент. Им чаще всего обещают простые решения за «скромную» плату, продают воздух или чародейские «услуги». В итоге человек оказывается в еще худшем положении, чем раньше. В отличие от мошенника добросовестный продавец никогда не станет спекулировать на проблеме клиента», — отметил в беседе с NEWS.ru Аветов.

Читайте также:

Адвокат Карабанов: Законопроект об онлайн-курсах приведёт к «спорным историям»

Ещё 30 пострадавших от курсов Шабутдинова готовят заявления в полицию

Блогер Шабутдинов рассказал о том, кого встретил в СИЗО
#курс
#услуги
#онлайн
#образование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Бургер Кинг» хочет через суд обязать блогера отработать на кухне 40 часов
16 января 2024, 19:10

Фото: istockphoto/Max Zafiro

В Москве компания «Бургер Кинг» планирует через суд заставить работать на кухне блогера «Самый сахар», который раскритиковал сеть ресторанов.
Retail.ru пишет, что автор Youtube-канала «Самый сахар» в одном из своих роликов сказал, что мясо для бургеров в «Бургер Кинге» готовят не на огне, а просто заливают «жидким дымом». Сеть ресторанов решив опровергнуть данную информацию, обратилась в суд с иском.

«Бургер Кинг» через суд планирует обязать блогера отработать на кухне заведения 40 часов жарщиком мяса и купить 100 бургеров.

«Только так блогер не только публично извинится за клевету перед рестораном и нашими гостями, но и на собственном опыте убедится, что мясо в «Бургер Кинг» действительно готовят на самом настоящем огне», — сказал коммерческий директор «Бургер Кинг Россия» Иван Шестов.
Ранее сообщалось, что в Словакии ожидают осуждения действий Соединенных Штатов Америки в Йемене. Вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха предложил запретить бургеры. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Я ожидаю, что весь западный мир осудит эту американскую агрессию и запретит участие американских спортсменов в международных соревнованиях. В то же время, я предполагаю, что потребление гамбургеров будет запрещено, а в кафе Братиславы повсюду будут развешаны флаги Йемена и Палестины», — написал Блаха.
Блаха также поинтересовался, почему Америка можно воевать против независимых государств, а другим нет.

Читайте также:

В Словакии предложили запретить бургеры из-за ударов США по Йемену

Модель OnlyFans Спаркс рассказала о необычной просьбе одного из подписчиков

Диетолог назвала популярные продукты, которые «высасывают» энергию человека
#общество
#новости
#еда
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бурматов: К гибели мужчины от нападения собак привела халатность местных властей
16 января 2024, 18:55

Фото: istockphoto.com/Marina Andreichenko

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что к гибели бездомного мужчины после нападения на него стаи собак в Хабаровске привели бездействие и халатность местных властей в отношении проблемы уличных животных.
«У регионов есть все полномочия для решения этих проблем. Но местные чиновники этими полномочиями эффективно не пользуются, из-за чего случаются трагедии и смерти. В регионах, где ведётся отлов, стерилизация безнадзорных животных, поддерживаются волонтёрские организации, такой проблемы нет. В Хабаровске после этого случая будет проведена проверка со стороны прокуратуры. Она закончится возбуждением уголовного дела в отношении должностных лиц по факту халатности, бездействия и создания условий, приводящих к гибели человека», — пояснил в беседе с NEWS.ru Бурматов.

Ранее сообщалось о трагедии, когда в Хабаровске стая бродячих собак напала на бездомного мужчину, в результате нападения тот скончался.

Читайте также:

В Хабаровске стая бродячих собак загрызла бездомного

Кинолог Малиновский: При встрече со стаей собак надо вести себя как хищник

В США медведь забрался в подвал и ушёл только из-за нафталина
#животные
#собаки
#происшествие
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Колунов осуществил мечту старшеклассника о профессиональном фотоаппарате
16 января 2024, 18:38

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Депутат Госдумы Сергей Колунов стал новогодним волшебником для 15-летнего школьника Данила Олейника. Парламентарий принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний».
В подарок Даниилу Колунов передал профессиональный фотоаппарат, который поможет старшекласснику запечатлеть прекрасные моменты в жизни, а также пригодится во время учёбы в высшем учебном заведении.

Благотворительная акция «Ёлка желаний» проводится в России с 2018 года. Каждый может подарить радость детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Загадать желание могут дети в возрасте от 3 до 17 лет с ОВЗ и инвалидностью, с состоянием здоровья, угрожающим жизни, сироты и оставшиеся без попечения родителей, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, ребята из семей военнослужащих, участников СВО и проживающие в новых регионах.

За пять лет существования акции удалось исполнить желания более 106 тыс ребят.

Читайте также:

Депутат Терюшков исполнил мечту подростка из ДНР о смартфоне

Зампред подмосковного правительства Нагорная исполнила мечту 10-летней девочки о гитаре

Губернатор Воробьёв исполнит три детские мечты с кремлёвской «Ёлки желаний»
#подмосковье
#московская область
#дети
#школьник
#ёлка желаний
#новый год
#сергей колунов
#госдума
#депутат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф