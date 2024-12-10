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Искусствовед объяснил смыслы современного искусства

Искусствовед Миндлин: дороговизна банана на скотче объясняется новаторством
Фото: iStock/shironosov

Фото: iStock/shironosov

«Комедиант» Маурицио Каттелана, представляющий собой приклеенный на скотч банан, ушел с торгов за 6,2 млн долларов. Столь серьезная дороговизна этого лота объясняется концепцией, смыслом и новаторством произведения. Об этом заявил искусствовед, директор Музея имени Андрея Рублева, специалист в области современного искусства и архитектуры Михаил Миндлин. По его словам, в таких работах главную роль играет художественное высказывание и новое слово в искусстве.


«И это высказывание должно быть настолько убедительным, чтобы все признали, что это не профанация, а новаторство. Потому что профанации в современном искусстве, где ремесло играет порой третьеразрядную роль, а иногда и вообще никакой роли не играет, очень много. Очень многие пытаются выступить в роли радикального художника, но за этим ничего не стоит. Пустота», — объяснил искусствовед в беседе с «Вечерней Москвой».
Стоит отметить, что и классические произведения искусства продаются за внушительные суммы. К примеру, как сообщает АГН «Москва», 15 декабря пройдут торги на портрет «Персидки» руки русского живописца Ильи Репина. Сейчас рынок оценивает стоимость этого лота в 60 миллионов рублей.

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#культура
В Госдуме объяснили цену в 400 тысяч рублей на билеты в Большом театре
Депутат Соловьев: билеты в Большой театр за 400 тысяч продаются для миллиардеров
10 декабря 2024, 12:40

Фото: iStock/welcomeinside

Большой театр продает лишь часть билетов по цене в 400 тысяч рублей, так как они предназначены для богатых предпринимателей, миллиардеров. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Соловьев.
«Театр продает только часть билетов за такую высокую цену. У нас есть успешные и богатые предприниматели, которые могут купить билеты по такой цене. Мое мнение: наверное, неправильно, если миллиардеры покупают билеты по низкой цене», — пояснил парламентарий в беседе с NEWS.ru.
По его словам, столь высокая стоимость билетов обусловлена необходимостью театра поддерживать свой престиж и финансовый доход.

Ранее сообщалось, что максимальная цена двух билетов на спектакль «Щелкунчик» составила на торгах 400 тысяч рублей при стартовой стоимости в 100 тысяч рублей. Такие ставки были сделаны в понедельник, 9 декабря, на 16 и 17 места в первом ряду партера.

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#цена
#мнение
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#предприниматели
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Актёр из Реутова Юра Борисов получил премию Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса
Подмосковный актёр Борисов получил премию Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса
09 декабря 2024, 17:03

Фото: кадр из фильма «Анора»

Жюри премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса признало артиста из Реутова Юру Борисова «лучшим актёром второго плана». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Очередную награду за роль в фильме «Анора» Шона Бейкера актёр получил в день своего рождения 8 декабря
«Борисов родился в Реутове в 1992 году. К окончанию учёбы в ВТУ им. Щепкина он уже мог похвастаться списком серьёзных работ. Первую главную роль он получил в сериале «У каждого своя война» в 2011 году. После этого Юра стал крайне востребованным, и сейчас его фильмография насчитывает более 70 работ. Актёр часто берется за сложные роли в патриотических, военных фильмах и драматических сериалах», – говорится в сообщении.
В этом году фильм «Анора», который принёс Борисову признание Ассоциации кинокритиков, вызвал большой интерес на Каннском кинофестивале и других крупных международных смотрах.

Помимо этого, российский актёр номинирован на премию «Золотой глобус».

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Гостей парка в Серебряных Прудах приглашают на «Встречу с поэзией»

В Волоколамске отметили юбилей вокального ансамбля «Созвездие»

Первые ледовые шоу сезона в Московской области собрали 10 тыс. зрителей
#реутов
#подмосковье
#московская область
#актёр
#премия
#награда
#кино
#искусство
#культура
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Гостей парка в Серебряных Прудах приглашают на «Встречу с поэзией»
09 декабря 2024, 16:00

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды

Лекция «Встреча с поэзией «Зимняя сказка» состоится в парке «Серебряный» городского округа Серебряные Пруды в пятницу, 13 декабря, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Встреча с поэзией «Зимняя сказа» от Центральной библиотеки состоится в зоне тёплого очага. Лекция начнётся в одиннадцать утра», — отмечается в сообщении.
Кроме того, во вторник, 10 декабря, в парке проведут утреннюю зарядку для всех желающих, начало в 9:15. А в субботу, 14 декабря, в 11:30 в парковом кафе «У бобров» ждут любителей настольных игр. Вход свободный, возрастных ограничений нет.

Ранее сообщалось, что в Доме культуры села Подхожее городского округа Серебряные Пруды провели мастер-класс для детей «Новогодний гномик»: ребят научили делать из фетра гнома — подставку для ручек.

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#серебряные пруды
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#лекция
#поэзия
#культура
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В Волоколамске отметили юбилей вокального ансамбля «Созвездие»
09 декабря 2024, 15:11

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.

В Волоколамске прошёл концерт «Мы мир раскрасим голосами», посвящённый юбилею вокального ансамбля «Созвездие». Он состоялся в Доме культуры «Текстильщик» Центра культуры и творчества «Родники», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Коллектив поздравила с 15-летием председатель Совета депутатов Волоколамского городского округа Татьяна Шаргаева. Она поблагодарила артистов за преданность вокальному искусству и призналась, что является давней поклонницей их творчества. Шаграева вручила благодарственные письма руководителю коллектива Наталье Усовой и ведущим исполнителям. За вклад в развитие культуры Усова была награждена знаком Мособлдумы «За труды», – говорится в сообщении.
В программе концерта были представлены лучшие номера коллектива за все годы его существования. Зрители услышали традиционные народные песни, композиции в современной обработке и эстрадные произведения.

Кульминацией праздника стало поздравление коллектива от директора ЦКТ «Родники» Сергея Широкова. Он вручил награды участникам и преподнёс юбилейный торт. В завершении прозвучал праздничный салют.

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#подмосковье
#московская область
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#волоколамск
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Первые ледовые шоу сезона в Московской области собрали 10 тыс. зрителей
09 декабря 2024, 14:28

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Первые ледовые спектакли зимнего сезона-2024-2025 в минувшие выходные посмотрели 10 тыс. жителей и гостей Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«Спектакль «Двенадцать месяцев» в постановке и с участием Ирины Слуцкой, который показали 7 декабря на катке у Дворца культуры «Яуза» в Мытищах, посмотрели 3,5 тыс. зрителей. «Сказки Евгения Плющенко» в спорткомплексе «Дмитров» посетили 1,5 человек. 8 декабря, на представлении Ирины Слуцкой на катке «Театральный» в Химках побывали 3,5 тыс. жителей и гостей города. А «Сказки Евгения Плющенко» на катке в Павшинской пойме Красногорска собрали более 1,5 тыс. человек», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Как рассказали в ведомстве, следующие спектакли состоятся 13, 14 и 15 декабря в Дубне, Волоколамске, Лобне, Егорьевске и Павловском Посаде. Там своё искусство представит команда Ильи Авербуха с представлением «Чемпионы».

Вход на ледовые спектакли будет свободным. Расписание представлений можно найти на главном туристическом портале Подмосковья. welcome.mosreg.ru

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Как рассказал ранее министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, планируется, что в этом сезоне в рамках проекта «Зима в Подмосковье» будет показано 29 ледовых шоу.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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#московская область
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Участники проекта «Непокорённый Курск» обменяются опытом с профессионалами в Красногорске
Участники проекта «Непокорённый Курск» соберутся в Красногорске
09 декабря 2024, 13:45

Фото: пресс-служба проекта «Непокорённый Курск»

Участники проекта «Непокорённый Курск» 12 декабря приедут в Красногорск для масштабного творческого обмена. Мероприятие пройдёт во дворце культуры «Подмосковье» при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области.
«Для гостей запланирован профессиональный мастер-класс от театра «Новый город». Особенным событием станет встреча с актрисой театра и кино Мариной Майко. Участники также получат уникальную возможность перенять опыт профессионалов, творчество которых вдохновило зрителей по всей стране. Кроме того, гости из Курска встретятся с волонтёрами Подмосковья, что позволит укрепить связи между регионами и обменяться опытом в сфере добровольчества», – говорится в сообщении.
Завершится день посещение вручения премии «Золотой граммофон», организованной партнёром проекта Русской медиагруппой. Церемония каждый год собирает ярких представителей российской музыкальной сцены.

Проект «Народная история «Непокорённый Курск»» представляет собой уникальную инициативу, основанную на культурных и исторических традициях народа. Он объединяет широкий спектр материалов – от знаменитых произведений отечественной литературы до воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны и свидетельств очевидцев августовских событий 2024 года, связанных с вторжением ВСУ в Курскую область.

Документально-театральный проект «Народная история «Непокорённый Курск» основан на историях жителей приграничья, волонтёров, медиков и участников СВО. Их уже собрали более сотни. В основу театральной постановки ляжет роман Анатолия Ананьева «Танки идут ромбом».

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#творчество
#красногорск
#культура
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Около 40 картин представлено на зимней выставке в Кашире
09 декабря 2024, 10:34

Фото: пресс-служба г. о. Кашира

В Каширском краеведческом музее открылась выставка местных и ступинских художников «Зимняя палитра». Об этом сообщили в пресс-службе городского округа Кашира.
«В выставке участвуют художники Майя Бакаева, Юрий Баютов, Александр Козий, Людмила и Анна Маковские, Игорь Старостин, Елена Колиуш, Марина Паршева и Сергей Захаров. Всего представлено 37 работ из фондов музея. Первые посетители из Пущина отметили высокий художественный уровень, радостное впечатление и стилистическое разнообразие картин», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба г. о. Кашира

Посетителей зимнего вернисажа также пригласили посмотреть на новогоднюю ёлку, в которую «запечатан» культурный код Каширы.

Выставка «Зимняя палитра» развёрнута в актовом зале музея и на парадном лестничном марше второго этажа. Она будет работать до 30 января.

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#художники
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#картины
#выставка
#музей
#подмосковье
#московская область
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Открытие Нотр-Дама в Париже состоится при лидерах 40 государств
07 декабря 2024, 02:17

Фото: iStock/gbarm

После пятилетней реконструкции, открытие парижского Нотр-Дама состоится 7 декабря в присутствии глав 40 государств. Церемония пройдет при усиленных мерах безопасности, а на охрану периметра привлекут порядка 6 тысяч сотрудников полиции.
Среди гостей значатся глава Франции Эммануэль Макрон и избранный президент США Дональд Трамп. Также приглашения поступили президентам Италии, ФРГ, Польши, Хорватии, Болгарии, королю Бельгии Филиппу, князю Монако Альберту II и жене действующего президента США Джилли Байден, которая прибудет с дочерью.

От посещения церемонии открытия отказались Джо Байден и короли Испании и Великобритании Фелипе VI и Карл III. Папа Римский Франциск также не сможет присутствовать из-за насыщенного графика.

Согласно программе, церемония начнется с речи Эммануэля Макрона в стенах Нотр-Дама. Также зрители смогут наблюдать за выступлением филармонического оркестра и известных исполнителей, в том числе китайского пианиста Ланг Ланга. Для глав государств президент Франции планирует организовать званый ужин в Елисейском дворце. Трансляция церемонии будет вестись по телевизору.

Напомним, что пожар в Нотр-Даме произошел 19 апреля 2019 года. В результате происшествия весь каркас крыши из 800-летних дубовых балок и шпиль рухнули внутрь собора. В устранении пожара участвовало 800 человек. По их словам, если бы пламя достигло колоколен, то Нотр-Дам бы не спасли.

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#дональд трамп
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Роскомнадзор заставил удалить фильм «Руки вверх!» с онлайн-площадок
«Ведомости»: РКН приказал ограничить доступ к фильму «Руки вверх!» на онлайн-площадках
07 декабря 2024, 00:59

Концерт группы «Руки вверх!» (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Роскомнадзор поручил онлайн-кинотеатрам ограничить доступ к фильму «Руки вверх!» в связи с решением суда. Об этом сообщают «Ведомости».
«Роскомнадзор начал направлять онлайн-кинотеатрам уведомления о необходимости удалить из их каталогов фильм «Руки вверх!». Причиной таких действий службы стали определения Могорсуда от 3–5 декабря», — пишут в издании.

Источники пояснили, что кинотеатры удалят фильм с видеосервисов согласно удовлетворению судом требования ООО «Компания Топ7». Причиной ограничения доступа является наложение предварительных обеспечительных мер на фонограммы песен группы «Руки вверх!».
Генеральный продюсер Yellow, Black and White Денис Жалинский рассказал изданию, что создатели картины использовали все песни после заключения договоров с реальными правообладателями. Любую блокировку контента Жалинский считает неправомерной. На данный момент уже поданы ответные иски, а также заведено уголовное дело по факту незаконного использования исключительных прав Сергея Жукова и блокировки фильма.

Весь процесс об ограничении картины был запущен в ноябре этого года. МВД России по району Хамовники г. Москвы завело уголовное дело по факту составления «фиктивных документов, якобы подтверждающих, в том числе, наличие прав ООО «Издательство Джем» на фонограммы песен, исполняемых группой «Руки вверх!». После этого онлайн-кинотеатры стали получать жалобы от некой «Компании Топ7». Материальный ущерб Сергея Жукова оценивается в 13,4 миллиона рублей.

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