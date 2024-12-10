Искусствовед объяснил смыслы современного искусства

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«Комедиант» Маурицио Каттелана, представляющий собой приклеенный на скотч банан, ушел с торгов за 6,2 млн долларов. Столь серьезная дороговизна этого лота объясняется концепцией, смыслом и новаторством произведения. Об этом заявил искусствовед, директор Музея имени Андрея Рублева, специалист в области современного искусства и архитектуры Михаил Миндлин. По его словам, в таких работах главную роль играет художественное высказывание и новое слово в искусстве.
«И это высказывание должно быть настолько убедительным, чтобы все признали, что это не профанация, а новаторство. Потому что профанации в современном искусстве, где ремесло играет порой третьеразрядную роль, а иногда и вообще никакой роли не играет, очень много. Очень многие пытаются выступить в роли радикального художника, но за этим ничего не стоит. Пустота», — объяснил искусствовед в беседе с «Вечерней Москвой».Стоит отметить, что и классические произведения искусства продаются за внушительные суммы. К примеру, как сообщает АГН «Москва», 15 декабря пройдут торги на портрет «Персидки» руки русского живописца Ильи Репина. Сейчас рынок оценивает стоимость этого лота в 60 миллионов рублей.
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