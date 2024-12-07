Открытие Нотр-Дама в Париже состоится при лидерах 40 государств

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После пятилетней реконструкции, открытие парижского Нотр-Дама состоится 7 декабря в присутствии глав 40 государств. Церемония пройдет при усиленных мерах безопасности, а на охрану периметра привлекут порядка 6 тысяч сотрудников полиции.
Среди гостей значатся глава Франции Эммануэль Макрон и избранный президент США Дональд Трамп. Также приглашения поступили президентам Италии, ФРГ, Польши, Хорватии, Болгарии, королю Бельгии Филиппу, князю Монако Альберту II и жене действующего президента США Джилли Байден, которая прибудет с дочерью.
От посещения церемонии открытия отказались Джо Байден и короли Испании и Великобритании Фелипе VI и Карл III. Папа Римский Франциск также не сможет присутствовать из-за насыщенного графика.
Согласно программе, церемония начнется с речи Эммануэля Макрона в стенах Нотр-Дама. Также зрители смогут наблюдать за выступлением филармонического оркестра и известных исполнителей, в том числе китайского пианиста Ланг Ланга. Для глав государств президент Франции планирует организовать званый ужин в Елисейском дворце. Трансляция церемонии будет вестись по телевизору.
Напомним, что пожар в Нотр-Даме произошел 19 апреля 2019 года. В результате происшествия весь каркас крыши из 800-летних дубовых балок и шпиль рухнули внутрь собора. В устранении пожара участвовало 800 человек. По их словам, если бы пламя достигло колоколен, то Нотр-Дам бы не спасли.
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От посещения церемонии открытия отказались Джо Байден и короли Испании и Великобритании Фелипе VI и Карл III. Папа Римский Франциск также не сможет присутствовать из-за насыщенного графика.
Согласно программе, церемония начнется с речи Эммануэля Макрона в стенах Нотр-Дама. Также зрители смогут наблюдать за выступлением филармонического оркестра и известных исполнителей, в том числе китайского пианиста Ланг Ланга. Для глав государств президент Франции планирует организовать званый ужин в Елисейском дворце. Трансляция церемонии будет вестись по телевизору.
Напомним, что пожар в Нотр-Даме произошел 19 апреля 2019 года. В результате происшествия весь каркас крыши из 800-летних дубовых балок и шпиль рухнули внутрь собора. В устранении пожара участвовало 800 человек. По их словам, если бы пламя достигло колоколен, то Нотр-Дам бы не спасли.
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Иван Мусатов