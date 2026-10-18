Искусствовед объяснила, почему Иван Грозный мог обладать абсолютным слухом
Царь Иван Грозный, вероятно, обладал абсолютным слухом. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала заведующая кафедрой культурологии и социологии Южно-Уральского госуниверситета Наталья Парфентьева.
По её словам, на это указывает то, что царь сам сочинял музыку и пел в хоре. Точный тембр его голоса определить сложно: в ту эпоху на Руси ещё не использовали разделение на басы и теноры — первая подобная пометка появилась лишь во время правления Петра Первого. Тем не менее, судя по телосложению Ивана Грозного, можно предположить, что у него был глубокий низкий бас.
Эксперты также изучили наследие новгородского мастера XVI века Маркела Безбородого. Они установили, что царь заказывал ему произведения и лично исполнял с придворным хором мелодии в честь святого Никиты Переяславского, которого считал небесным покровителем своей семьи.
Читайте также: