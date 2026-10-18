Искусствовед объяснила, почему Иван Грозный мог обладать абсолютным слухом

18 октября 2026, 05:01

Искусствовед Парфентьева: Иван Грозный мог обладать абсолютным слухом и петь басом

Фото: iStock/RomoloTavani

Царь Иван Грозный, вероятно, обладал абсолютным слухом. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала заведующая кафедрой культурологии и социологии Южно-Уральского госуниверситета Наталья Парфентьева.