Машина наехала на толпу во время футбольного матча, погибли двое

18 октября 2026, 03:43

NYT: В США при выезде автомобиля на футбольное поле погибли взрослый и ребёнок

Фото: iStock/Rafa Jodar

Два человека погибли в США после того, как автомобиль наехал на толпу людей во время футбольного матча. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на полицию.