Машина наехала на толпу во время футбольного матча, погибли двое
Два человека погибли в США после того, как автомобиль наехал на толпу людей во время футбольного матча. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на полицию.
Инцидент произошёл 18 октября в городе Уичито, штат Канзас. Машина выехала на поле стадиона «Страйкер», где проходил футбольный матч. В результате случившегося погибли взрослый и ребёнок, ещё несколько человек пострадали — их доставили в местную больницу.
Вскоре после происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали водителя. Выяснилось, что помимо него в машине находились двое несовершеннолетних. По факту инцидента начали расследование.
Ранее «Радио 1» передавало, что Москве полицейские задержали 20 подростков, которые появились на Третьем транспортном кольце. Группа ребят решила прокатиться на электросамокатах и питбайках по проезжей части, двигаясь в сторону Ленинградского проспекта.
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