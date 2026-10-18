Ученый объяснил, о чем могут рассказать новые острова в Арктике
Острова, которые появляются в Арктике из-за потепления, могут дать уникальные сведения о процессах, происходивших на Земле много веков назад. Об этом РИА Новости сообщил доцент кафедры гидрографии моря Арктического факультета Института «Морская академия» Университета имени Макарова Андрей Леонов.
По его словам, когда лёд отступает, обнажается суша, на которой долгое время никого не было. Такой объект можно изучать и с геологической, и с микробиологической точки зрения — не исключено, что на новых островках сохранились микроорганизмы.
За последние десять лет российские учёные открыли в Арктике около 15 островов, которые появились из-за климатических изменений. Леонов сравнил подобные объекты с озером Восток в Антарктиде: оно тоже изолировано под толщей льда и даёт исследователям богатый материал о процессах тысячелетней давности.
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