Ученый объяснил, о чем могут рассказать новые острова в Арктике

18 октября 2026, 03:57

Доцент Леонов: Новые острова в Арктике могут дать уникальные сведения о прошлом Земли

Фото: iStock/NicoElNino

Острова, которые появляются в Арктике из-за потепления, могут дать уникальные сведения о процессах, происходивших на Земле много веков назад. Об этом РИА Новости сообщил доцент кафедры гидрографии моря Арктического факультета Института «Морская академия» Университета имени Макарова Андрей Леонов.