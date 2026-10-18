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Выяснилось, почему блогера Ивана Золо задержали во время выступления в Донецке

Иван Золо объяснил своё задержание на концерте в Донецке видео с запрещённой символикой
Иван Золо (Фото: кадр видео «Сахар» с Youtube-канала «Ivanzolo2004»)

Российского блогера и музыканта Ивана Золо (настоящее имя — Иван Золочевский) задержали во время выступления в Донецке. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



В ночь на 18 октября стало известно, что силовики прибыли в клуб «Террикон», где проводилось мероприятие. Задержание Золо произошло почти сразу после начала шоу. Проверке подверглись сам артист, его команда и гости, которые посетили концерт.

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Через некоторое время блогер вышел на связь с фанатами и опубликовал в личных соцсетях пост, связанный с инцидентом. По словам Золо, причиной задержания стало то, что в 2022 году он купил футболку с символикой сатанизма* и снял в ней видео.
«Я лично об этом не знал. Теперь же мне сказали, что было нарушение. Незнание закона не освобождает от ответственности, поэтому я полностью признал свою вину», — заявил он.
Золо пообещал удалить все ролики с запрещённой атрибутикой и утилизировать саму футболку. Он добавил, что запланированный концерт в Мариуполе переносится, но остальные выступления состоятся в обычном графике.

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Мария Моисеева

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