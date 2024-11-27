Исполнительницы из Каширы завоевали награду конкурса «Матрёшка»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Две участницы вокального коллектива «Элегия» каширского дома культуры «Ожерелье» Арина Никифорова и Татьяна Ветрова заняли третье место на международном фестивале-конкурсе детского, юношеского и взрослого творчества «Матрёшка», сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«В конкурсе приняли участие коллективы и солисты из пяти российских регионов: Московской области, Башкортостана, Пензенской, Ульяновской и Самарской областей, а также из стран ближнего зарубежья. По итогам конкурса каширянки Татьяна Ветрова и Арина Никифорова награждены дипломами Лауреатов III степени», — говорится в сообщении.Конкурс проходил 23 ноября в Москве — на сцене Москомспорта. Целью конкурса является выявление одарённых исполнителей и оказание им дальнейшей поддержки.
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Лев Каштанов