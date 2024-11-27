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Юные вокалистки из Раменского выступили в Кремле

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Валерия Стругова и Софья Косырева из студии эстрадного вокала «Созвездие» раменского дома культуры «Современник» выступили в Государственном Кремлёвском дворце 25 ноября на концерте, посвящённом творчеству Роберта Рождественского, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.


«Девочки выступали в составе хора «Гордость». Они исполнили песню «Родина моя» с певицей Александрой Воробьевой. В концерте также приняли участие Пелагея, Лев Лещенко, Александр Маршал, Лариса Долина, Сергей Безруков, Валерия и другие российские знаменитости», — говорится в сообщении.
Руководитель студии «Созвездие» Александр Шеховцев отметил, что участие в таком концерте является очень ценным опытом и похвалили своих воспитанниц.

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#вокал
В Московской области с 1 декабря открывается зимний сезон
27 ноября 2024, 11:05

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

1 декабря в Московской области пройдёт масштабное общеобластное мероприятие «Открытие зимнего сезона». Оно будет организовано в почти 90 парках региона, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Посетителей ждут разнообразные развлечения: массовый забег в валенках, новогодняя ярмарка и концерты.

Этой зимой откроются 56 Резиденций Деда Мороза и 108 почтовых ящиков. Все желающие смогут посетить школу помощников Деда Мороза и мастерские Снегурочки. Отправить письмо можно с 1 по 25 декабря.

В парке «Дулёвский» Орехово-Зуевского городского округа состоится показ-дефиле зимних образов и выступление театра Magic Fare.

В парке «Скитские пруды» Сергиево-Посадского городского округа пройдёт забег Дедов Морозов и сказка «Аленький цветочек».

В Раменском городском парке состоится забег Дедов Морозов и интерактивная программа для детей «Чудеса!».

В парке усадьбы Кривякино Воскресенского городского округа пройдёт предновогодняя ярмарка и зона дегустации тёплых напитков.

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха состоятся театрализованное представление «Атмосферная сказка» и серия творческих мастер-классов. Завершится вечер праздничной дискотекой на льду.

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#дед мороз
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В Серебряных Прудах торжественно откроют зимний сезон
27 ноября 2024, 11:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В парке «Серебряный» 1 декабря состоится открытие зимнего сезона. Об этом сообщил глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.
«Мы рады пригласить вас. Праздник начнётся в 16:00. В этот день каждый найдет что-то по душе! Вас ждут захватывающие зимние забавы и игры, самоварная станция и концертная программа. Кульминацией этого незабываемого праздника станет торжественное зажжение новогодней ёлки», – написал Павлихин в своём телеграм-канале.
Он также попросил жителей приготовить письма с заветными желаниями – на празднике торжественно откроют Почту Деда Мороза.

Фото: телеграм-канал Олега Павлихина

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#московская область
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В Раменском открылась выставка моделей железных дорог
26 ноября 2024, 12:14

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Выставка моделей железных дорог и железнодорожных макетов «Сила тяги» открылась в ДК «Сатурн» в Раменском, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В экспозиции представлены действующие модели железных дорог, полностью отображающие их реальные прототипы — с гудками локомотивов, сигналами переездов и огнями светофоров. Поезда проезжают мимо макетов домов, по тоннелям и мостам», — говорится в сообщении.
На выставке также можно ознакомиться с лучшими работами художников и фотографов из Всероссийского общества любителей железных дорог. Кроме того, здесь проведут творческие встречи с создателями железнодорожных моделей и макетов.

Выставку в ДК «Сатурн» можно посетить со среды по субботу с полудня до семи вечера, а в воскресенье — с 11:00 до 18:00.

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#раменский городской округ
#выставка
#железные дороги
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Тимур Вайнштейн раскрыл источник вдохновения при съёмках «В списках не значился»
Тимур Вайнштейн: Я вдохновлялся спектаклем «В списках не значился»
25 ноября 2024, 18:57

Фото: iStock/varunyu suriyachan

Российский теле- и кинопродюсер, генеральный продюсер телекомпании НТВ Тимур Вайнштейн рассказал о съемках фильма «В списках не значился» и поделился, чем вдохновился при его создании.
«Я вдохновлялся спектаклем «В списках не значился» театра Ленком, который посмотрел на их гастролях в Баку в детстве. Играли Александр Абдулов и Елена Шанина. С Александром Гавриловичем я близко дружил, но ту его роль лейтенанта Плужникова запомнил. Она меня поразила. И, конечно, Борис Васильев. Его умение рассказывать о войне правдиво, честно и при этом невероятно светло, — это вдохновляет», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Вайнштейн.

Ранее кинокритик, главный редактор кинопортала «Зум. Фильм» Александр Голубчиков в беседе с «Радио 1» заявил, что российское кино сейчас на хорошем уровне и вполне конкурентноспособно.

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#театр
#искусственный интеллект
#культура
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«Авторская техника»: Художники фестиваля «Перезагрузка. 2.0» рассказали о своих работах
25 ноября 2024, 18:31

Фото: Радио 1

Фестиваль современного искусства «Перезагрузка. 2.0» в Зарайске открыл свои двери. Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, с 18 ноября уже работают две локации фестиваля: арт-пространство «Цехъ» на Красноармейской и Дом Мачтета.
Корреспонденту «Радио 1» удалось поприсутствовать на официальном открытии выставки в Доме Мачтета 23 ноября.

На двух этажах дома поэта-революционера Григория Мачтеты располагаются выставки. На первом этаже — работы местных художников объединения «Московиты», куратор которого Борис Елунин рассказал, что современное искусство Зарайска формировалось в эпоху высоких культурных идеалов, людьми с советской закалкой, классическим образованием, академическим видением творчества, глубоким чувством патриотизма и любви к своей Малой родине.

Фото: Радио 1

«Сам союз «Московиты» существует 18 лет, а до этого существовал еще на протяжении 35 лет союз художников-зарайцев. В фестивале приняло участие в общей сложности 18 художников, которые представили 56 работ. В них мы можем увидеть и образцы классического искусства — это пейзаж, и в том числе и зарайский пейзаж», — сказал он.
Фото: Радио 1

На втором этаже старинного дома работает выставка, организованная ASKERI GALLERY, в экспозиции которой 250 работ 50-ти художников, среди которых есть ведущие мастера с международной репутацией, а также молодые авторы с большим потенциалом.
Фото: Радио 1

Художник Павел Киселев подробнее рассказал о смыслах своих работ корреспонденту «Радио 1».

«В этом зале представлены мои работы, выполненные в авторской технике. Это пограничный объект на стыке картины и скульптуры. В процессе создания я коллекционировал большое количество информации: различных визуальные фотографии, скриншоты из видео, какие-то газетные вырезки и так далее. Я компоновал их путем трансформации коллажа в объект. Это абстрактные образы в целом. Это про ощущения человека, живущего в современном мире, в котором информация генерирует каждую секунду в огромном количестве. Иногда сложно совладать с большими объемами. Но это обилие образов — моя попытка осмыслить ощущение человека», — поделился он.

Фото: Радио 1

Выставка продлится до 12 января 2025 года.
Посетителей ждут мастер-классы и лекции от авторов-участников.

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#дома
#информация
#зарайск
#зарайский кремль
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Фестиваль современного искусства «Перезагрузка. 2.0» в Зарайске открыл свои двери
25 ноября 2024, 16:23

Фото: Радио 1

Фестиваль современного искусства «Перезагрузка. 2.0» в Зарайске проходит до 12 января 2025 года. Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, с 18 ноября уже работают две локации фестиваля: арт-пространство «Цехъ» на Красноармейской и Дом Мачтета.
Корреспонденту «Радио 1» удалось поприсутствовать на официальном открытии выставки в Доме Мачтета 23 ноября.

По его словам, официальное открытие выставки начал глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

«Мы боялись, что погода испугает тех людей, которые едут издалека, тем более мы слышали, что будут метели будут пробки, но так много тех, кто сегодня находится с нами, здесь, в нашем городе — это прекрасно!» — поделился он.
Фото: Радио 1

Далее выступила куратор выставочных проектов фестиваля «Перезагрузка. 2.0» — галерист, популяризатор современного искусства Полина Аскери. Основательница ASKERI GALLERY и онлайн-маркетплейса искусства ART ONLINE 24. Автор цикла лекций о современном искусстве в ведущих российских вузах (МГИМО, ВШЭ, Школа Дизайна, Сколково). Регулярный спикер международных форумов.
Она отметила, что Зарайск для нее стал местом силы, что ее сердце отдано этому городу.

«Нам было очень важно помочь и местным жителям, и местным художникам тоже реализовывать свои проекты, показать свои интересные истории. Поэтому, безусловно, мы сделали какой-то очень большой шаг. Я очень рада, что каждый художник, который согласился участвовать в этом фестивале, с большой радостью откликнулся», — сказала она.
Фото: Радио 1

На двух этажах Дома поэта-революционера Григория Мачтета располагалась выставка. На первом этаже были работы местных художников объединения «Московиты», куратор которого Борис Елунин рассказал, что современное искусство Зарайска формировалось в эпоху высоких культурных идеалов, людьми с советской закалкой, классическим образованием, академическим видением творчества, глубоким чувством патриотизма и любви к своей Малой родине.
Фото: Радио 1

На втором этаже располагались работы художников Askeri Gallery в том числе Юрия Купера, Маши Руденко, Алексея Головина, Павла Полянского. Generative Gallery расширяет возможности современного искусства и предлагает зрителям новый опыт взаимодействия с медиа.

После открытия выставки корреспондент «Радио 1» в группе коллег отправился в зарайский собор на территории Кремля и в музей-заповедник «Зарайский кремль».
Фото: Радио 1

Далее группы отправить на пеший спектакль от МИРА центра «Зарайск. По реке. По земле. В небо», который закончился на крыше водонапорной башни.
Фото: Радио 1

Весь тур завершился в центральном пространстве ЦЕХЪ, где была развернута площадка для интерактивных инсталляций, выставочных проектов, объединяющих традиции, VR-реальности и диджитал-искусство, для культурно-просветительских программ от спикеров фестиваля.

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В Кашире открывается выставка, посвящённая 83-й годовщине Битвы за Москву
25 ноября 2024, 11:21

Фото: istockphoto.com/Natalia POGODINA

Выставку «Кашира — южный рубеж обороны Москвы» подготовили в Каширском краеведческом музее, её открытие состоится во вторник, 26 ноября, в час дня, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Выставка посвящена 83-й годовщине Битвы за Москву и обороны Каширы в ноябре 1941 года. В экспозицию вошли элементы военного снаряжения, документы, награды, редкие фотографии, солдатские письма и личные вещи бойцов, участвовавших в обороне Каширы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что посетители выставки узнают не только о тех, кто сражался, но и о тех, кто трудился в тылу и этим внёс свой вклад в победу над врагом.

Экскурсия по выставке состоится в субботу, 30 ноября, 13:00. Вход свободный, возрастные ограничения — 12 .
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

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#кашира
#выставка
#великая отечественная война
#битва за москву
#музей
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В Ленинском округе открылись Рождественские чтения
22 ноября 2024, 18:21

Фото: пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторов

Региональный этап XXXIII Международных и XXII Московских областных Рождественских образовательных чтений стартовал в Детской школе искусств города Видное Ленинского округа, сообщает пресс-служба главы муниципалитета Станислава Каторова.
Тема Рождественских чтений в этом году: «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений».

«В нашем быстро меняющемся мире трудно переоценить важность образования. Но образование должно быть не просто передачей знаний, это воспитание личности, формирование духа и морали. Духовные основы — это тот фундамент, на котором строится будущее нашей страны», — сказал Станислав Каторов.
Участие в мероприятии приняли священнослужители, а также делегации образовательных учреждений во главе с директорами. Чтения будут проводиться до конца текущего года.

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#ленинский городской округ
#видное
#культура
#станислав каторов
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В Ленинском округе этой зимой проведут более 600 мероприятий
22 ноября 2024, 16:39

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.

Свыше 600 массовых мероприятий планируют провести в Ленинском городском округе с начала декабря до конца февраля, треть из них будет организована в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«По проекту «Зима в Подмосковье» у нас запланировано более 200 событийных мероприятий для детей и взрослых. Основными площадками зимних активностей станут: Центральный городской парк, площадь у кинотеатра «Искра» парк Апаринки, лесопарк Высота и многие другие места», — отметила замглавы Ленинского округа Татьяна Квасникова.
Зимние активности предполагают тематические интерактивные программы, новогодние ёлки, представления и спектакли и пр.

Кроме того, праздничное настроение жителям округа будут создавать новогодние уличные украшения.

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#ленинский городской округ
#зима в подмосковье
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#новый год
#мероприятия
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