Юные вокалистки из Раменского выступили в Кремле

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
Валерия Стругова и Софья Косырева из студии эстрадного вокала «Созвездие» раменского дома культуры «Современник» выступили в Государственном Кремлёвском дворце 25 ноября на концерте, посвящённом творчеству Роберта Рождественского, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.
«Девочки выступали в составе хора «Гордость». Они исполнили песню «Родина моя» с певицей Александрой Воробьевой. В концерте также приняли участие Пелагея, Лев Лещенко, Александр Маршал, Лариса Долина, Сергей Безруков, Валерия и другие российские знаменитости», — говорится в сообщении.Руководитель студии «Созвездие» Александр Шеховцев отметил, что участие в таком концерте является очень ценным опытом и похвалили своих воспитанниц.
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