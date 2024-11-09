Исторические горельефы вернулись на станцию метро «Электрозаводская»

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На станцию «Электрозаводская» московского метрополитена вернулись исторические горельефы, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в своём Телеграм-канале.
Скульптурные композиции «Путейцы» и «Работницы Электрозавода» демонтировали с пилонов ещё в 1950-х — потом их считали пропавшими.
Найденные горельефы сейчас находятся на стене в переходе между станциями «Электрозаводская» БКЛ и Арбатско-Покровской линии.
Станция «Электрозаводская» была открыта 15 мая 1944 года. Её украшают барельефы с изображениями трудящихся. Их было 14, когда станция только начала работу. Композиции «Путейцы» и «Работницы Электрозавода» демонтировали при установке гермозатворов.
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«Несколько лет назад их обнаружили на складе электродепо «Измайлово». Одна из частей горельефа «Путейцы» оказалась безвозвратно утрачена. Специалисты воссоздали её по архивным фотографиям», — делится Сергей Собянин.
Найденные горельефы сейчас находятся на стене в переходе между станциями «Электрозаводская» БКЛ и Арбатско-Покровской линии.
Станция «Электрозаводская» была открыта 15 мая 1944 года. Её украшают барельефы с изображениями трудящихся. Их было 14, когда станция только начала работу. Композиции «Путейцы» и «Работницы Электрозавода» демонтировали при установке гермозатворов.
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Ольга Енгалычева