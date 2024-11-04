Всё про метро Подмосковья: карта, схема, станции и МЦД

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Метро в Подмосковье — важная часть транспортной инфраструктуры, обеспечивающая быстрое передвижение жителей региона. С ростом населения и развитием новых районов система метро и Московских центральных диаметров (МЦД) становится всё более актуальной. «Радио 1» расскажет, в каких городах Московской области есть метро, о МЦД, их маршрутах, стоимости проезда и льготах для пассажиров.
В каких городах Подмосковья есть метро
Метрополитен Московской области охватывает несколько городов, предлагая жителям удобный и быстрый способ передвижения.
На данный момент метро есть в таких городах, как:
Красногорск
Метро в Красногорске — это станция «Мякинино» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Она находится недалеко от МКАД, рядом с «Крокус Экспо».
Люберцы
Люберцы — это город в Московской области, расположенный недалеко от Московской кольцевой автодороги (МКАД). В городе есть две станции метро: «Жулебино» и «Лермонтовский проспект».
Реутов
В Реутове расположена станция метро «Новокосино», являющаяся конечной точкой восточной части Калининской линии Московского метрополитена.
КотельникиМетро «Котельники» — это станция Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена. Станция расположена в районе Выхино-Жулебино, в городе Котельники, рядом с микрорайоном «Опытное поле».
Что такое МЦД
Фото: istockphoto / Ksenia Guzeeva
МЦД (Московские центральные диаметры) — это новая система железнодорожных маршрутов, связывающая разные районы Москвы и Подмосковья. С многих станций МЦД можно пересесть на метро, МЦК и другие виды наземного транспорта.
МЦД — 1
МЦД-1 — это первая линия Московских центральных диаметров, также известная как «Белорусско-Савёловский диаметр». Она была открыта 21 ноября 2019 года и соединяет подмосковные города Одинцово и Лобню через Москву и Долгопрудный.
Длина маршрута составляет 52 километра, на нём расположено 25 действующих остановочных пунктов.
МЦД-1 упростил доступ к городскому транспорту для жителей 20 районов Москвы.
МЦД — 2
МЦД-2 — это второй маршрут Московских центральных диаметров, также известный как Курско-Рижский диаметр. Он был запущен 21 ноября 2019 года и проходит от Нахабино до Подольска.
Длина маршрута составляет 80 километров, на нём расположено 37 остановочных пунктов.
Открытие МЦД-2 сделало более доступным для жителей Москвы посещение 45 школ, 31 парка, 22 музеев и 16 институтов.
МЦД-3
Третий маршрут МЦД, Ленинградско-Казанский диаметр, соединяет Зеленоград с Раменским.
МЦД-3 запустили 17 августа 2023 года. Длина маршрута составляет 85 километров, а станций — 38.
Благодаря открытию МЦД-3 жители 24 районов Москвы смогут удобнее перемещаться по городу на общественном транспорте.
МЦД-4
МЦД-4 — это четвёртая линия Московских центральных диаметров, которая была запущена 9 сентября 2023 года. Она также известна как «Калужско-Нижегородский» и соединяет подмосковные города Апрелевка и Железнодорожный и проходит через Москву и Московскую область.
Длина маршрута составляет 86 км, на нём расположено 36 остановок.
МЦД-4 улучшил доступность образовательных учреждений, парков, музеев и других инфраструктурных объектов.
Когда откроют МЦД — 5
Изначально планировалось запустить МЦД-5 в 2025–2026 годах, однако на данный момент конкретные сроки открытия маршрута не определены.
МЦД-5, известный так же как «Ярославско-Павелецкий» — это проектируемый пятый маршрут Московских центральных диаметров, который свяжет подмосковные города Пушкино и Домодедово, а также Мытищи и Щёлково. Однако маршрут и его параметры могут быть изменеы.
Каждый день МЦД-5 должен будет перевозить около 1 миллиона человек. Для сравнения, первые два диаметра в сумме перевозят примерно полмиллиона человек.
Фото: istockphoto / farakos
Схема маршрутов метро Подмосковья
Схема маршрутов в метро Московской области позволяет быстро и комфортно передвигаться между Москвой и близлежащими городами. Она включает четыре линии: D1, D2, D3 и D4.
В ближайшие 10 лет в регионе откроются новые станции метро и МЦД. Жители Подмосковья получат доступ к трём новым диаметрам (D3, D4 и D5), двум сквозным радиальным линиям и Большой кольцевой линии.
Ознакомиться с подробной схемой можно на официальном сайте.
Стоимость проезда на метро в Московской области
Стоимость проезда в метро в Московской области определяется тарифной зоной и способом оплаты. Например, на карте «Тройка» цена проезда в Центральном районе составляет 57 рублей, а в Пригородном районе — 76 рублей.
Оплата банковской картой или через телефон будет стоить 64 рубля в Центральной зоне и 83 рубля в Пригородной зоне.
Абонемент на месяц можно приобрести от 2470 рублей. Для студентов, школьников и пенсионеров предусмотрены скидки.
Льготы
Льготы на проезд предоставляются ветеранам труда, пенсионерам, инвалидам и другим категориям граждан.
Чтобы воспользоваться льготами, необходимо оформить социальную карту москвича или жителя Московской области.
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Дайана Хусинова