Собянин: В Москве открыли памятник Сергею и Елизавете Романовым

Сергей Собянин (Фото: сайт Кремля)
В Москве открыли памятник московскому генерал-губернатору великому князю Сергею Александровичу и его супруге преподобномученице Елизавете Федоровне. Об этом рассказал столичный мэр Сергей Собянин.
«Открыли памятник Великому князю Сергею Александровичу и Великой княгине Елизавете Фёдоровне. Его установили в честь 160-летия со дня рождения Елизаветы Фëдоровны в сквере у станции метро "Третьяковская"», — написал Собянин в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что рядом с местом, где установлен памятник находится Марфо-Мариинская обитель милосердия, основанная Великой княгиней в 1909 году.
По словам столичного мэра, скульптурно-архитектурная композиция выполнена по проекту художника Георгия Франгуляна и представлена в день их бракосочетания великокняжеской четы в 1884 году.
На монументе установлена подсветка, которая будет освещать памятник в темное время суток.
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