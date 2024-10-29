Станция «Потапово» и Троицкая линия появились на обновленной схеме метро

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Заместитель мэра Москвы по транспорту и промышленности Максим Ликсутов сообщил о добавлении станции «Потапово» на Сокольнической линии и первого участка Троицкой линии в схему Московского метрополитена. Об этом проинформировало Агентство городских новостей «Москва».
Сообщается, что осенью была открыта станция «Потапово», а также запущен первый участок Троицкой линии. Для отображения новых объектов на схеме была изменена геометрия Сокольнической и Солнцевской линий, а также расположение Калужско-Рижской и Солнцевской линий и МЦД-4.
В системе столичного транспорта теперь насчитывается более 35 000 схем. Ликсутов отметил, что участок Троицкой линии между станциями «Тютчевская» и «Новомосковская» пока не открыт, поэтому на навигационном элементе размещен временный желтый стикер, который будет убран позже.
На цифровых экранах на станциях и в поездах отображается только запущенный участок между станциями «Новаторская» и «Тютчевская».
Ранее стало известно, что на северо-востоке Москвы дольщики проблемного ЖК начали получать ключи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В системе столичного транспорта теперь насчитывается более 35 000 схем. Ликсутов отметил, что участок Троицкой линии между станциями «Тютчевская» и «Новомосковская» пока не открыт, поэтому на навигационном элементе размещен временный желтый стикер, который будет убран позже.
На цифровых экранах на станциях и в поездах отображается только запущенный участок между станциями «Новаторская» и «Тютчевская».
Ранее стало известно, что на северо-востоке Москвы дольщики проблемного ЖК начали получать ключи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова