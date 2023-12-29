Лучшие русские новогодние фильмы: что посмотреть для новогоднего настроения

Фото: istockphoto/Biserka Stojanovic
До Нового года остались считанные дни. Впереди самый волшебный праздник и длинные каникулы. Редакция «Радио 1» расскажет, какие фильмы посмотреть для создания новогоднего настроения и сохранения атмосферы праздника на все январские выходные.
«Тариф новогодний»
Сказочная новогодняя история о любви, главные роли в которой исполнили Максим Матвеев и Валерия Ланская. По сюжету молодой парень встречает новый 2009 год на Красной площади. По старой традиции он набирает случайные цифры и звонит незнакомцу, чтобы поздравить его. На звонок отвечает девушка, которая как раз недавно рассталась с молодым человеком.
Год выхода: 2008
Жанр: комедия, фэнтези
В главных ролях: Максим Матвеев, Валерия Ланская, Светлана Суханова, Борис Корчевников
Депутат Драпеко: Не стоит переснимать старые фильмы
«Сирота казанская»
Российская комедия о школьной учительнице, которая мечтает отыскать своего отца. Мать Анастасии (Елена Шевченко) написала перед смертью письмо некому Павлу. Девушка находит записку и решила отправить ее адресату, о котором она ничего не знает, но надеется, что он ее настоящий отец.
События, которые произошли в канун Нового года превзошли ожидания учительницы. К ней в дверь постучали сразу трое Павлов, которые стремятся обрести семью и уверены, что мать Насти связана с одним из них. Растерянной девушке и ее жениху предстоит выяснить, кто ее настоящий отец.
Год выхода: 1997
Жанр: мелодрама, комедия
В главных ролях: Николай Фоменко, Олег Табаков, Валентин Гафт, Лев Дуров, Елена Шевченко
«Чародеи»
Волшебная, новогодняя история о любви и ее всепобеждающей силе.В центре сюжета простой парень и его необычная возлюбленная. Девушка работает в научном институте, который занимается исследованием волшебства. На Новый год Алена намерена встретиться с любимым и отправиться в Москву, но поклонник обманом удерживает девушку. Он обращается к волшебнице, которая лишает Алену памяти.
О колдовстве узнает возлюбленный Алены, который вместе со своей младшей сестрой отправляется на поиски девушки.
Год выхода: 1982
Жанр: мюзикл, фантастика, комедия
В главных ролях: Александра Яковлева, Александр Абдулов, Екатерина Васильева, Валентин Гафт, Семен Фарада, Валерий Золотухин, Эммануил Виторган.
«Мужчина в моей голове»
Фантастическая история, которая разворачивается в канун новогодних праздников в Москве. Хозяйка книжного магазина падает на ледовом катке и теряет сознание. Очнувшись в больнице, девушка понимает, что слышит незнакомый голос в голове. «Внутренний голос» дает Алене советы, поддерживает в трудных ситуациях, и рассказывает веселые истории.
Постепенно девушка осознает, что влюбилась в незнакомца. В этот момент, в больнице приходит в сознание известный телеведущий, и голос из головы девушки исчезает. Алене предстоит узнать, куда пропал «мужчина из ее головы» и столкнуться с настоящим новогодним чудом.
Год выхода: 2010
Жанр: романтическая комедия
В главных ролях: Андрей Чернышов, Алексей Серебряков, Ольга Погодина, Анна Якунина, Игорь Угольников
«Откройте, дед Мороз!»
Новогодняя история о незамужней женщине Жене и ее маленьком сыне. Гриша очень ждет, что на Новый год к ним с мамой заглянет Дед Мороз и оставляет ему под подушкой подарок. У Жени тоже есть мечта, она верит, что в ее жизни рано или поздно появится настоящая любовь.
Шумно отметив торжество в кругу друзей, Женя пытается уложить сына спать, однако Гриша уверен, что Дед Мороз точно придет, поэтому он не может его пропустить. И вот происходит новогоднее чудо: Дед Мороз стучится в дверь, хотя его никто не вызывал.
Год выхода: 2007
Жанр: новогодняя комедия
В главных ролях: Любовь Толкалина, Константин Лавроненко, Сергей Баталов, Марина Голуб, Людмила Дмитриева, Фёдор Добронравов, Сергей Мазаев.
«По щучьему велению»
Главный герой фильма отправляется на рыбалку и ловит волшебную щуку, которая готова исполнить его три любых желания.
Первые два желания Емеля потратил напрасно, а последнее решил приберечь. Теперь, полюбив царевну Анфису, юноша может рассчитывать только на свои силы. Однако щука, обратившись в человеческий облик, будет помогать Емеле завоевать принцессу. Им предстоит посетить мрачное царство Кощея, раздобыть скатерть-самобранку и встретиться с загадочным Котом.
Год выхода: 2023
Жанр: фэнтези, приключения, семейный
В главных ролях: Роман Мадянов, Никита Кологривый, Алина Алексеева, Юрий Колокольников.
Первый канал название фильма «Свингеры» заменил на «Новогоднее приключение»
«Чук и Гек. Большое приключение»
Приключенческий фильм о двух озорных братьях, которые скучают по папе, который работает далеко на Севере. Чук и Гек решают во что бы то ни стало встретить Новый год вместе с отцом и отправляются к таинственным Синим горам, чтобы отыскать его.
Новогодняя история про волшебство, приключения и самые невероятные волшебства.
Год выхода: 2022
Жанр: приключения, сказка, семейное кино
В главных ролях: Андрей Андреев, Юрий Степанов (младший), Юлия Снигирь, Владимир Вдовиченков, Игорь Письменный, Раиса Дмитриенко, Алексей Корсуков
«Дед Мороз. Битва Магов»
В центре сюжета девочка Маша, которая страдает от видений парящих монстров. Внезапно она оказывается свидетельницей сражения огненных чудовищ с волшебниками. Она чудом спасается от химер и оказывается в секретной корпорации, где узнает, что Дед Мороз на самом деле существует. Оказывается, зимний волшебник охраняет Землю от вторжения темных сил, и каждый новогодний праздник –– это магический ритуал, который каждый год совершают люди на всей планете, даже не подозревая, что участвуют в самой масштабной битве добра и зла.
Год выхода: 2016
Жанр: приключения,семейный,фэнтези
В главных ролях: Алексей Кравченко,Таисия Вилкова, Никита Волков
Читайте также:
Первый канал название фильма «Свингеры» заменил на «Новогоднее приключение»
Канделаки подтвердила пересъёмку финала фильма с Киркоровым
Официальный сайт Филиппа Киркорова заблокирован
Анастасия Крестьянова