Всероссийский фестиваль «Таксы Чехова» в Мелихове приглашает на свою площадку

Фото: музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»
8 сентября в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» пройдет 18-й Всероссийский фестиваль «Таксы Чехова». Этот подмосковный фестиваль объединит всех любителей охотничьей породы собак.
Радостное и необычное мероприятие соберет такс всех видов и размеров в старинной усадьбе, где Антон Павлович Чехов прожил семь лет, с 1892 по 1899 год. Течение мелиховской жизни интересно тем, что здесь жил не только писатель, но и врач, принимавший бесплатно огромное количество пациентов, сражавшийся с холерой; общественный деятель, строитель школ. За забавной внешностью этих собак скрывается большая физическая сила, сообразительность, оптимизм и преданное сердце.
Фото: музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»
Гостей и участников ждут спортивные активности, интересные мастер-классы, выступление цирковых артистов, фотосессии, конкурсы талантов. Также в ходе праздника состоится конкурс модного дефиле для собак-участников. Музей подготовил специальный приз за костюм в чеховской тематике. На фестивале можно будет приобрести тематический сувенир, связанный с коротконогими питомцами.
Фото: музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»
Фото: музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»
Также своими мыслями поделилась с корреспондентом «Радио 1» пресс-секретарь музея «Мелихово» Юлия Балабанова.
В Мелихове жили две таксы — Хина и Бром, подаренные А.П. Чехову издателем журнала «Осколки» Николаем Лейкиным. Наблюдая за их характерами, писатель отмечал: «Таксы Бром и Хина здравствуют. Первый ловок и гибок, вежлив и чувствителен, вторая неуклюжа, толста, ленива и лукава».
Онлайн-регистрацию для участия в фестиваля можно пройти на официальном сайте музея.
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Фото: музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»
Гостей и участников ждут спортивные активности, интересные мастер-классы, выступление цирковых артистов, фотосессии, конкурсы талантов. Также в ходе праздника состоится конкурс модного дефиле для собак-участников. Музей подготовил специальный приз за костюм в чеховской тематике. На фестивале можно будет приобрести тематический сувенир, связанный с коротконогими питомцами.
Фото: музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»
«В этот день в музей не только можно, но и нужно с собаками, но только с таксами. В прошлом году в фестивале приняли участие более 130 такс из разных городов Московской области, а также из Тулы, Ярославля и Севастополя. В этом году мы ожидаем ещё большее количество четвероногих участников», — рассказали организаторы фестиваля.
Фото: музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»
Также своими мыслями поделилась с корреспондентом «Радио 1» пресс-секретарь музея «Мелихово» Юлия Балабанова.
«Выходной день на природе в окружении своих четвероногих любимцев, как когда-то это делал Чехов, — это самый лучший выходной! Писатель очень любил такс, поэтому Мелихово выбрали местом проведения фестиваля. В музее есть скульптурная композиция, посвященная таксам Чехова, это любимое место для фотосессий многочисленных гостей музея», — сказала она.Фото: музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»
В Мелихове жили две таксы — Хина и Бром, подаренные А.П. Чехову издателем журнала «Осколки» Николаем Лейкиным. Наблюдая за их характерами, писатель отмечал: «Таксы Бром и Хина здравствуют. Первый ловок и гибок, вежлив и чувствителен, вторая неуклюжа, толста, ленива и лукава».
Онлайн-регистрацию для участия в фестиваля можно пройти на официальном сайте музея.
Читайте также:
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Анастасия Бондарева