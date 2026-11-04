Известная певица захотела представить Россию на «Интервидении»

04 ноября 2026, 07:33

Диана Гурцкая заявила, что готова представить Россию на «Интервидении»

Диана Гурцкая (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Народная артистка РФ Диана Гурцкая заявила, что готова выступить на международном музыкальном конкурсе «Интервидение» в качестве представительницы России. Ее слова приводит РИА Новости.





Певица отметила, что участие в таком событии позволило бы ей попробовать себя в новом формате, познакомиться с другими творческими подходами и выйти на новую сцену. Окончательное решение, подчеркнула она, будет зависеть от обстоятельств.

«Это очень интересная, классная история, удивительная команда работает на «Интервидении». Я думаю, что все впереди <...> Во-первых, для каждого артиста очень важно открывать для себя новые истории, видения, интересные моменты, сцены. Я бы не отказалась. Не знаю, время покажет», — сказала Гурцкая.