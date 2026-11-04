Известная певица захотела представить Россию на «Интервидении»
Диана Гурцкая заявила, что готова представить Россию на «Интервидении»
Народная артистка РФ Диана Гурцкая заявила, что готова выступить на международном музыкальном конкурсе «Интервидение» в качестве представительницы России. Ее слова приводит РИА Новости.
Певица отметила, что участие в таком событии позволило бы ей попробовать себя в новом формате, познакомиться с другими творческими подходами и выйти на новую сцену. Окончательное решение, подчеркнула она, будет зависеть от обстоятельств.
«Это очень интересная, классная история, удивительная команда работает на «Интервидении». Я думаю, что все впереди <...> Во-первых, для каждого артиста очень важно открывать для себя новые истории, видения, интересные моменты, сцены. Я бы не отказалась. Не знаю, время покажет», — сказала Гурцкая.В конце октября стало известно, что конкурс, который должен был пройти в 2026 году в Саудовской Аравии, отменят или перенесут — мероприятие предложено провести на следующий год. Первое «Интервидение» состоялось осенью 2025 года в Москве и Подмосковье. Победителем стал представитель Вьетнама Дык Фук.