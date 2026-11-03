«Один миг»: 55-летняя Нонна Гришаева показала архивное фото

03 ноября 2026, 21:47

Актриса Нонна Гришаева показала свое архивное фото 20-летней давности

Нонна Гришаева (Фото: Instagram*/grishaevanonna)

55-летняя актриса Нонна Гришаева опубликовала в соцсетях редкий архивный снимок. Она посетила театр «Квартет И» и сфотографировалась рядом со своим старым портретом, сделанным около 20 лет назад.





На архивном фото артистке 35 лет. В тот период она участвовала в постановке «День радио», ставшей одной из самых известных работ в её карьере. Гришаева сравнила себя нынешнюю с собой двадцатилетней давности.





«20 лет — как один миг», — коротко прокомментировала актриса опубликованные кадры.