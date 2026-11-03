«Один миг»: 55-летняя Нонна Гришаева показала архивное фото
Актриса Нонна Гришаева показала свое архивное фото 20-летней давности
55-летняя актриса Нонна Гришаева опубликовала в соцсетях редкий архивный снимок. Она посетила театр «Квартет И» и сфотографировалась рядом со своим старым портретом, сделанным около 20 лет назад.
На архивном фото артистке 35 лет. В тот период она участвовала в постановке «День радио», ставшей одной из самых известных работ в её карьере. Гришаева сравнила себя нынешнюю с собой двадцатилетней давности.
«20 лет — как один миг», — коротко прокомментировала актриса опубликованные кадры.
С «Квартетом И» Гришаеву связывает многолетнее сотрудничество. Она также сыграла в экранизации спектакля «День радио», вышедшей в 2008 году, и в комедии «День выборов».