14-летняя дочь Кристины Орбакайте похвасталась нарядом, в котором отметила Хеллоуин — фото
Клавдия Земцова, дочь певицы Кристины Орбакайте и бизнесмена Михаила Земцова, поделилась в личном блоге фотографиями с празднования Хэллоуина. 14-летняя девушка провела канун Дня всех святых в компании подруг, выбрав сдержанный, но стильный образ.
Для вечера Клавдия надела чёрный топ и юбку в тон, а ярким акцентом стала жёлтая повязка на бёдрах. Несколько эффектных кадров школьница сделала на лестнице.
Клавдия учится в частной школе в Нью-Йорке, профессионально занимается волейболом и выступает за школьную команду на соревнованиях. Кроме того, она активно ведёт личный блог, делясь моментами из своей жизни.
Ранее Кристина Орбакайте променяла мишленовские рестораны на борщ. Певице захотелось простой домашней пищи.
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