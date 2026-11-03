Родственники Федосеевой-Шукшиной раскрыли состояние ее здоровья

03 ноября 2026, 20:41

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина находится под ИВЛ

Лидия Федосеева-Шукшина (Фото: РИА Новости/Петр Чернов)

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина по-прежнему находится в тяжёлом состоянии, ей продолжают проводить искусственную вентиляцию лёгких. Об этом сообщила её дочь Ольга.





Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. В 1964 году окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии (актёрская мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой). С 1974 по 1993 год служила в Театре-студии киноактёра в Москве. За карьеру снялась более чем в 100 фильмах, среди которых «Два капитана» (1955), «Спасите наши души» (1960), «Калина красная» (1973), «Личная жизнь королевы» (1993), «Графиня Шереметева» (1994) и другие.





«Врачи сказали, что состояние остается тяжелым. Продолжается искусственная вентиляция легких», — сказала собеседница РИА Новости.