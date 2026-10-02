Известный актер погиб за штурвалом самолета

02 октября 2026, 21:50

Знаменитый израильский киноактер Ги Капульник погиб, управляя самолетом в США

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Израильский актер и летчик-инструктор Ги Капульник погиб при крушении самолета в США. Об этом сообщает Need To Know.