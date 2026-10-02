Известный актер погиб за штурвалом самолета
Израильский актер и летчик-инструктор Ги Капульник погиб при крушении самолета в США. Об этом сообщает Need To Know.
Авиакатастрофа произошла 24 сентября в районе аэропорта Хесперия в округе Сан-Бернардино, штат Калифорния. Капульник находился за штурвалом легкого самолета Aeronca Champion. Вместе с ним на борту была пассажирка, которой актер давал уроки пилотирования. Оба человека погибли.
Причину крушения пока не установили. Обстоятельства происшествия расследуют Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте.
Капульник с детства интересовался авиацией. До начала актерской карьеры он служил в элитном поисково-спасательном подразделении Армии обороны Израиля. В 2009 году актер снялся в фильме «Ливан», который получил «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля.
Позднее Капульник участвовал в израильских и международных кинопроектах. В 2014 году он переехал в США, где получил лицензию пилота и начал работать летчиком-инструктором.
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