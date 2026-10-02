Умер заслуженный артист России Николай Хомяков
В день своего 88-летия умер режиссер и заслуженный артист России Николай Хомяков. Трагедия произошла 29 сентября, пишет KP.RU.
О смерти театрального деятеля сообщила артистка Лидия Тюшнякова. Позднее информацию подтвердили в Красноярском драматическом театре имени Пушкина.
Более 30 лет его творческой деятельности были связаны с театрами Красноярского края. В 1980-е годы Хомяков занимал должность главного режиссера Минусинского драматического театра, а позднее возглавлял Абаканский областной русский драматический театр имени М. Ю. Лермонтова.
В Красноярском драматическом театре имени Пушкина режиссер поставил спектакли «Севильский цирюльник», «И вечный бой», «Милый друг», «Аморальная история», «Любовь до гроба» и другие постановки. Помимо режиссерской работы, Хомяков продолжал выступать на сцене как актер. В 2003 году Николаю Хомякову было присвоено звание заслуженного артиста Российской Федерации.
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