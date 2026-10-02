Умер заслуженный артист России Николай Хомяков

02 октября 2026, 13:41

Заслуженный артист России Николай Хомяков умер в день своего 88-летия

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В день своего 88-летия умер режиссер и заслуженный артист России Николай Хомяков. Трагедия произошла 29 сентября, пишет KP.RU.