Умер актер из фильма «Обратная сторона луны»

31 августа 2026, 19:14

В 80 лет скончался артист Сергей Максимов

Сергей Максимов (Макс Максимов) (Фото: кадр из фильма «Обратная сторона луны» (2012)

В возрасте 80 лет скончался известный российский и советский актер, клоун и режиссер Сергей Максимов, более известный публике как Макс. Информацию о смерти артиста подтвердили РИА Новости в его ближайшем окружении.





Сергей Максимов родился 5 августа 1946 года в Москве. В 1968 году он окончил Творческую мастерскую клоунских жанров, а в 1983-м — режиссерский факультет ГИТИСа. В разные годы артист работал в системе Союзгосцирка в амплуа коверного клоуна-акробата, а с 1980 по 1986 год занимал пост художественного руководителя легендарного Цирка на воде.





«Да, его больше нет с нами», — прокомментировала собеседница.