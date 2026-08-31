Умер актер из фильма «Обратная сторона луны»
В 80 лет скончался артист Сергей Максимов
В возрасте 80 лет скончался известный российский и советский актер, клоун и режиссер Сергей Максимов, более известный публике как Макс. Информацию о смерти артиста подтвердили РИА Новости в его ближайшем окружении.
Сергей Максимов родился 5 августа 1946 года в Москве. В 1968 году он окончил Творческую мастерскую клоунских жанров, а в 1983-м — режиссерский факультет ГИТИСа. В разные годы артист работал в системе Союзгосцирка в амплуа коверного клоуна-акробата, а с 1980 по 1986 год занимал пост художественного руководителя легендарного Цирка на воде.
«Да, его больше нет с нами», — прокомментировала собеседница.Помимо цирковой карьеры, Максимов оставил заметный след в кинематографе. На его счету — более 20 ролей в фильмах и сериалах. Среди наиболее известных работ артиста — картины «Золото скифов» (2009), «Охотники за бриллиантами» (2011), «Третья мировая» (2013), а также военная драма «С неба и в бой» (2021), ставшая одной из последних его киноролей.