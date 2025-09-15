Достижения.рф

Известный дирижёр Юрий Башмет столкнулся с серьезными проблемами со зрением

Mash: дирижёр Башмет обратился к врачам с подозрением на резкую потерю зрения
Юрий Башмет (Фото: РИА Новости/Станислав Красильников)

Дирижёр и альтист Юрий Башмет обратился в больницу с подозрением на резкую потерю зрения. Об этом пишет Telegram-канал Mash.



У народного артиста СССР обнаружена прогрессирующая катаракта. Согласно информации Mash, 72-летний Башмет провел в больнице один день.

После этого его выписали и назначили глазные капли. Возможно, ему потребуется операция по замене хрусталика.

Ранее стало известно, что Юрий Башмет через суд выгнал бывших жильцов из своей элитной квартиры в Москве. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

