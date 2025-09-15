Известный дирижёр Юрий Башмет столкнулся с серьезными проблемами со зрением
Mash: дирижёр Башмет обратился к врачам с подозрением на резкую потерю зрения
Дирижёр и альтист Юрий Башмет обратился в больницу с подозрением на резкую потерю зрения. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
У народного артиста СССР обнаружена прогрессирующая катаракта. Согласно информации Mash, 72-летний Башмет провел в больнице один день.
После этого его выписали и назначили глазные капли. Возможно, ему потребуется операция по замене хрусталика.
