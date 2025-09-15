Известный дирижёр Юрий Башмет столкнулся с серьезными проблемами со зрением

15 сентября 2025, 13:13

Mash: дирижёр Башмет обратился к врачам с подозрением на резкую потерю зрения

Юрий Башмет (Фото: РИА Новости/Станислав Красильников)

Дирижёр и альтист Юрий Башмет обратился в больницу с подозрением на резкую потерю зрения. Об этом пишет Telegram-канал Mash.