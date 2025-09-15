Елена Ваенга рискует потерять голос после перенесенной болезни
Певица Елена Ваенга рискует потерять голос после перенесенных накануне ларингита и фарингита. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Исполнительница продолжает активную гастрольную деятельность. На сентябрь у нее запланировано 20 концертов в различных городах. После каждого выступления артистка сталкивается с серьезными трудностями, но предпочитает не использовать фонограмму. Ваенга намерена придерживаться этого принципа на всех своих концертах, что может негативно сказаться на ее здоровье.
Муж певицы рассказал, что загруженность не позволяет ей взять отпуск и расслабиться. Стоит отметить, что гонорары за выступления Ваенги составляют восемь миллионов рублей. Еще один миллион она распределяет среди своих сотрудников, число которых достигает 17 человек.
