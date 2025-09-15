Дала старт карьере Пугачёвой и защищает ее, несмотря на отъезд: Кире Прошутинской 80 лет. Как сейчас живет телеведущая?
Сегодня, 15 сентября, свой 80-летний юбилей отмечает выдающаяся телеведущая и продюсер Кира Прошутинская. Она прославилась благодаря участию в создании известных телепроектов «А ну-ка, девушки!», «От всей души» и «В поисках утраченного». В сотрудничестве с ней на различных каналах было выпущено более ста программ, каждая из которых включала множество выпусков. О творческой и личной жизни тележурналистки эпохи читайте в материале «Радио 1».
Ранние роды
Кира Александровна Прошутинская (в девичестве Щедрович) родилась 15 сентября 1945 года в Москве в семье инженера. Ее детство прошло в коммунальной квартире. Несмотря на скромные бытовые условия, Кира происходила из интеллигентной семьи с дворянскими корнями. Ее бабушка, вернувшаяся в Россию из Франции после революции 1918 года, работала в домоуправлении, но при этом была образованным человеком — в Ленинской библиотеке до сих хранятся ее переводы французской литературы. Именно бабушка оказала наибольшее влияние на формирование личности будущей телеведущей.
Кира росла разносторонней девочкой — она запоем читала, брала уроки хореографии, каталась на коньках и училась в музыкальной школе. Талант будущей телеведущей отметил даже знаменитый Марк Захаров, но от учебы в театральном вузе Киру отговорила мама.
Дружба с Аллой Пугачевой
В школьные годы Кира столкнулась с насмешками из-за рыжего цвета волос. Девочка чувствовала себя не такой, как все, и сильно комплексовала. Мать, чтобы успокоить дочь, говорила: «Даже Владимир Ленин был рыжим, просто красился». Ситуация изменилась после переезда семьи на Крестьянскую Заставу, где Кира попала в школу, в которой учились еще двое рыжеволосых — Алла Пугачева и будущий ученый-физик Слава Фишки. Как вспоминала Прошутинская, Пугачева с умным видом говорила: «Знаешь, Кира, мы ведь из числа избранных. Мы не отсюда, не земляне, нас прислали оттуда».
Стоит отметить, что обе девочки были влюблены в одного мальчика, и в этом «поединке» победу одержала Кира Прошутинская. Несмотря на это, их дружба не прекратилась, а лишь укрепилась с годами. На первом курсе журфака МГУ Прошутинскую пригласили вести детскую программу «Клуб искателей», и она привела туда Аллу Пугачеву, где та впервые спела на телевидении. Этот момент можно считать стартом музыкальной карьеры будущей Примадонны.
Сама Пугачева с благодарностью вспоминала это время: «Я до сих пор удивляюсь, как все сложилось. Я — девочка, которую ты не могла на сцену вытащить, я только аккомпанировала, смертельно боясь этой сцены, — и вдруг такая судьба!». Впоследствии, когда Кира Прошутинская создавала документальный фильм о Пугачевой, она назвала его «Алла Пугачева. Я — рыжая, я — другая!» — что стало отсылкой к их общему детству и особой связи.
После отъезда Пугачевой из России телеведущая призывала не осуждать Пугачеву за ее выбор, отмечая, что та не заслуживает той критики, которая на нее обрушилась. Хотя Прошутинская признавала, что в последние годы Примадонна делала «несколько слишком резких заявлений», она объясняла это постоянным давлением, которое испытывала певица.
«Когда идут беспрестанные обвинения, даже самый сильный человек может сорваться», — цитирует Киру Александровну издание 7days.ru.
Прошутинская также выражала уверенность, что Пугачева еще вернется в Россию и споет на бис, призывая на время оставить певицу в покое. Их дружба, длиною в более чем шесть десятилетий, продолжается несмотря на расстояние и сложные обстоятельства.
Начало журналистской карьеры
После окончания школы с золотой медалью Кира поступила на факультет журналистики МГУ. Уже на втором курсе ее творческая биография начала набирать обороты, ей доверили вести передачу «Клуб искателей». В 1967 году Кира окончила МГУ по специальности «литературный сотрудник радио и телевидения» и была принята в штат Молодежной редакции Центрального телевидения Гостелерадио СССР на должность корреспондента. Всего через четыре года она стала заместителем главного редактора молодежной редакции. В этот период она приняла участие в создании и развитии телевизионных передач «Взгляд», «От всей души», «А ну-ка, девушки!», «12-й этаж». Всего за время работы Киры Прошутинской вышло в эфир более 130 различных телепрограмм.
В сентябре 1988 года Кира вместе с мужем Анатолием Малкиным создала одну из первых независимых негосударственных телекомпаний — «Авторское телевидение» (ATВ). Под ее эгидой появился ряд увлекательных проектов, среди которых самыми яркими и рейтинговыми оказались: «В поисках утраченного», «Мы», «Старая квартира», ток-шоу «Мужчина и женщина». В 1994 году Киру Александровну назначили главным редактором канала ATВ и стала вице-президентом одноименной компании.
Личная жизнь Киры Прошутинской
Личная жизнь Киры Прошутинской сложилась непросто. Впервые она вышла замуж в 19 лет за студента-журналиста Вячеслава Прошутинского, но этот союз оказался недолговечным и распался после семи лет брака. Однако он подарил ей единственного сына Андрея, за что телеведущая всегда была благодарна первому супругу. Вторым мужем журналистки стал дипломат Леонид Сапрыкин. Ради него она на четыре года уехала на Мали. Этот союз просуществовал немного дольше первого, после чего Прошутинская влюбилась в другого и ушла.
После знакомства с Анатолием Малкиным (на тот момент безработным) крепкий, казалось бы, брак рухнул в одночасье. Разрушилась и прежняя семья Малкина. Однако пара смогла преодолеть все сложности. Вместе супруги создали не только новую семью, но и стали соучредителями множества телепроектов. Их творческий и семейный союз продлился более 30 лет, но в 2013 году пресса заговорила об их тайном разводе.
Причиной расставания стала болезнь Киры Александровны. В 2010 году Прошутинская пережила тяжелое испытание — ей диагностировали онкологическое заболевание. Все началось с безобидного прыщика на носу, который не проходил. Журналистка перенесла восемь операций и несколько курсов химиотерапии. По ее словам, она больше боялась не смерти, а того, что может остаться некрасивой.
Кира Прошутинская сейчас
Сейчас Кира Прошутинская находится на пенсии, но продолжает вести активную жизнь. В интервью Woman.ru она рассказала:
«Я теперь пенсионер. Во всех сферах всем людям надо вовремя останавливаться. Я на телевидении с 19 лет. Прошло почти 60 лет, и мне кажется, что я вовремя остановилась, чтобы не надоедать людям».
Она занимается домашними делами, помогает близким, встречается с друзьями, ходит в театр. Особое место в ее жизни занимает семья — сын Андрей, невестка и три внучки. Более двух десятилетий Прошутинская ведет дневник, где фиксирует портреты выдающихся личностей, с которыми ей довелось сотрудничать и подружиться. Среди них — Александр Градский, Михаил Жванецкий, Ирен и Святослав Федоровы, Алла Пугачева.
Несмотря на перенесенную болезнь и возраст, Кира Александровна сохраняет оптимизм и активность. Она старается держаться в форме, занимается спортом, уделяет время внешности, но подчеркивает, что работать больше не хочет:
«Определенная усталость уже сказывается. Трачу силы на другое».