Известный оперный певец России скончался на 84-м году жизни

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Умер советский и российский оперный певец, заслуженный артист РСФСР и народный артист России Юрий Бацазов. Об этом сообщает правительство Северной Осетии, откуда родом певец.
«Печальная новость. Не стало Народного артиста России и Северной Осетии, оперного певца Юрия Бацазова. Мои искренние соболезнования родным и близким», – написал глава республики Сергей Меняйло на своей странице.
Юрий Бацазов выступал на сцене Саратовского государственного театра оперы и балета. После был солистом Северо-Осетинского государственного театра оперы и балета.
Юрий Базацов скончался на 84-м году жизни. Партия Алеко в одноименной опере Рахманинова считается одной из лучших заслуженного артиста. Также в репертуаре оперного певца были партии Жермон «Травиата» Джузеппе Верди, Фигаро «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини, Валентин «Фауст» Шарля Гуно, Томский «Пиковая Дама» Петра Чайковский и многие другие.
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