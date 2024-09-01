Умер народный артист России Алексей Кудинович

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
1 сентября ушел из жизни народный артист России Алексей Кудинович. Советский российский актер кино и ТВ, актер Малого театра скончался на 74-году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Малого театра.
«Он был феноменально одаренным человеком. Одним из тех артистов, чьи даже второстепенные роли никогда не становились таковыми по уровню исполнения», – говорится в некрологе.
Алексей Кудинович родился 2 марта 1951 года. Играл фильмах Король Лир1982 года, Горе от ума 1977 года и многих других советских и российских фильмах. На сцене Кудинович играл в постановках «Три сестры» Чехова, «Лес» Островского, «Таинственный ящик» Каратыгина.
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