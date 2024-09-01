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Умер народный артист России Алексей Кудинович

Народный артист России Алексей Кудинович скончался на 74-м году жизни
01 сентября 2024, 19:08
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

1 сентября ушел из жизни народный артист России Алексей Кудинович. Советский российский актер кино и ТВ, актер Малого театра скончался на 74-году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Малого театра.


«Он был феноменально одаренным человеком. Одним из тех артистов, чьи даже второстепенные роли никогда не становились таковыми по уровню исполнения», – говорится в некрологе.

Алексей Кудинович родился 2 марта 1951 года. Играл фильмах Король Лир1982 года, Горе от ума 1977 года и многих других советских и российских фильмах. На сцене Кудинович играл в постановках «Три сестры» Чехова, «Лес» Островского, «Таинственный ящик» Каратыгина.

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#смерть
Умер актер из сериалов «Мухтар» и «Чернобыль»
Умер актер Георгий Малявский
31 августа 2024, 19:35

Фото: istockphoto/NetPix

На 78-м году жизни умер советский и белорусский артист Георгий Малявский. Об этом сообщается на сайте «Кино-Театр.Ру». Малявский снимался в том числе и в российских картинах.
В 1970 году он окончил Белорусский театрально-художественный институт, отучившись на актерском факультете на курсе Веры Павловны Редлих. В следующем году начал играть на сцене Белорусского театра им. Янки Купалы, а в начале 90-х стал заслуженным артистом Белоруссии.

Актер поучаствовал в 26 киноработах, а именно в «Государственной границе», а также в сериале «Чернобыль» в 2022 году, «Мухтар. Новый след» и других.

Ранее сообщалось, что на 65-м году жизни умер олимпийский чемпион Робертас Жулпа.

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#театр
#кино
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#смерть
#актеры
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«Твори и умней»: Библиотеки Подмосковья приглашают на День открытых дверей
31 августа в библиотеках Подмосковья пройдут дни открытых дверей
30 августа 2024, 21:43

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Во всех подмосковных библиотеках 31 августа состоится День открытых дверей. Мероприятие начнется с 12:00. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Директор Губернской библиотеки Елена Замышляйченко в беседе с «Радио 1» рассказала, что день открытых дверей в библиотеках Подмосковья проводятся уже в пятый раз.
«Сотрудники ищут новых преподавателей, новые кружки, новые студии. В Московской области работает 921 библиотека. Они все разные, но все подготовили интереснейшую программу. И если в прошлом году в библиотеках работало порядка 800 кружков и студий, то в этом году откроется еще 300 новых кружков. У нас есть и интеллектуальные: шахматы, шашки, робототехника, программирование, иностранные языки, развивающие занятия для малышей. Есть и творческие: музыкальные, театральные, рисование, мультипликация, рукоделие. Мы объединили эти все направления в 2 проекта: умней в библиотеке и твори в библиотеке. Поэтому теперь в библиотеки нужно приходить, чтобы творить и умнеть», — рассказала собеседница.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Она добавила, что программа мероприятий в библиотеках рассчитана на детей всех лет и взрослых.

«Программа индивидуальная и исключительная в каждой библиотеке. В центре детского семейного чтения в Балашихе представят новые курсы по каллиграфии и 3D модели, в Дмитровском центре библиотеки откроются новые иностранные курсы, в том числе по китайскому языку. В Дубне откроют занятия по робототехнике, в библиотеке Одинцова проведут занятия по брейк-дансу. Всего у нас в библиотеках области 83 новые студии шахмат откроются», — сообщила Елена Замышляйченко.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

По ее словам, в дни открытых дверей будут еще и различные развлекательные шоу мыльных пузырей, встречи с коллекционерами и авторами, мастер-классы и театрализованные постановки.

«В 12 часов библиотеки начнут все мероприятия. Всех зовем в гости посмотреть на наши достижения, на наши новые планы, поддержать подсказать, что еще хотят увидеть в библиотеках, посмотреть на новые книги. Наши библиотеки пополняются новой литературой — более 500 тысяч книг в этом году поступило. Нельзя не сказать про новые модельные библиотеки, на которые приезжают посмотреть со всего мира», — рассказала директор Губернской библиотеки.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Она добавила, что в октябре в подмосковных библиотеках готовится областной турнир по домино.


Фото: Центральная библиотека им. Чехова Истра

Про все мероприятия и подробности можно узнавать на портале «Библиотеки Подмосковья».

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В Петербурге покажут проекцию города будущего
30 августа 2024, 18:50

Фото: iStock/OlyaSolodenko

В Санкт-Петербурге в рамках шоу «Поющие мосты» на Дворцовом мосту покажут проекцию города будущего «Мегаполис XXI века».
Отмечается, что сам мост специально украсят изображениями высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург, второй очереди аэропорта Пулково, широтной магистрали скоростного движения, второй кольцевой автодороги и т. д.

«Для Петербурга «Поющие мосты» – уже традиция, хоть и зародилась она относительно недавно. Это шоу сочетает историческое и культурное наследие города с современными технологиями. Символизирует красоту и гармонию Петербурга и надолго остается в памяти и сердцах жителей и гостей города», – приводит «Петербургский дневник» слова губернатора города Александра Беглова.

До этого сообщалось, что в Эрмитаже можно увидеть экспонаты из экспедиций русского исследователя Азии Петра Козлова, о котором сняли фильм «Пётр Козлов. Путь к сердцу Азии».

«Вы сходите в Эрмитаж, посмотрите на представленные там экспонаты из экспедиций Козлова. Это целая вселенная, неизвестная ранее европейцам. Эти исследователи были для современников, как космонавты для людей второй половины XX века. Их экспедиции освещали газеты. Если пропадала связь с участниками экспедиции или приходили тревожные известия, это было поводом для беспокойства и волнений для самой широкой публики», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей продюсер Лариса Базылевич.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Ступине ко Дню города открыли выставку картин под открытым небом Необычную художественную выставку под открытым небом открыли на аллее вдоль стадиона «Металлург».

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#петербург
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В Ступине ко Дню города открыли выставку картин под открытым небом
30 августа 2024, 14:14

Фото: Андрей Семибратов

В Ступине ко Дню города открыли выставку картин под открытым небом Необычную художественную выставку под открытым небом открыли на аллее вдоль стадиона «Металлург» в Ступине в преддверии празднования Дня города, передаёт корреспондент Андрей Семибратов.
«На аллее разместили огромные плакаты, на которых напечатали картины известного ступинского художника Юрия Бороздина. Все произведения посвящены родному городу живописца», — говорится в сообщении.
Оригиналы картин представлены на выставке «Мой город», которая открылась 29 августа в Ступинском историко-краеведческом музее. В экспозиции более 100 работ, по ним можно проследить, как менялся город на протяжении десятилетий.

Отмечается, что ко Дню города в Ступине готовят и другие пространства, например, на центральной площади монтируют сцену, где состоится праздничный концерт.

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#художник
#день города
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Ребята из Луганска начали обучаться живописи в музее «Новый Иерусалим»
29 августа 2024, 20:43

Фото: пресс-служба МИСК МО

18 воспитанников «Семейного центра» из городов Луганск, Алчевск, Антрацит, Свердловск и Стаханов впервые посетили Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» в Истре. Экскурсию организовал благотворительный проект «Синергия добра» при поддержке Министерства информации и молодёжной политики Московской области, а также движения «Волонтёры Подмосковья».
Участникам поездки устроили обзорную экскурсию по Собору Воскресения Христова. А на территории музея «Новый Иерусалим» для ребят организовали творческий концерт и мастер-класс по рисованию картин масляными красками от художников и представителей проекта «Синергия добра».
«В рамках проекта на территории музея «Новый Иерусалим» мы проводим четвёртый художественный мастер-класс с детьми из семейных центров ЛНР. Мы уже успели подружиться и узнать друг друга. Дети посетили московский Кремль, Исторический музей на Красной площади. В этот приезд мы хотим показать ребятам не только Подмосковье и Москву с их историческими, культурными достопримечательностями, но и разные сфера профессионального развития, где они могут себя реализовать», – рассказала руководитель проекта «Синергия добра» Виктория Максимова.
Например, юные гости Подмосковья уже посетили МИД России, где послушали лекцию о работе дипломатов и задали много вопросов.
«Они также встретились с представителями Горпроекта и получили первые навыки проектирования высотных зданий, поработали с искусственным интеллектом. Надеемся, что поездка оставит у детей незабываемое впечатление от увиденного и даст возможность задуматься о будущем и о самореализации», – добавила Максимова.
На протяжении всей поездки воспитанников реабилитационного центра сопровождали представители «Волонтёров Подмосковья».

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#миск мо
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«Из двух волн»: Проект «Культурных полюс. Таруса» в музее «Новый Иерусалим»
Проект «Культурных полюс. Таруса» в музее «Новый Иерусалим» открывает новое
29 августа 2024, 19:21

«Культурный полюс. Таруса»: в музее «Новый Иерусалим» стартовал новый выставочно-просветительский проект

В музее «Новый Иерусалим» в Истре стартовал выставочно-просветительский проект «Культурных полюс. Таруса». В экспозиции представлены работы из фондов музея «Новый Иерусалим», в том числе те, что никогда ранее не экспонировались. Проект объединяет свыше 100 живописных работ, графических, скульптурных и мозаичных произведений мастеров, чье творчество неразрывно связано с Тарусой, а также художников «Тарусской школы».
Искусствовед, арт-директор Vikhrоvaart gallery куратор выставочных и просветительских проектов Анна Вихрова в беседе с «Радио 1» рассказала, что проект вводит в мировую терминологию искусствоведов термин «тарусская школа художников». В отличие от других центров, творческая активность в Тарусе не прерывается более 100 лет.

«В экспозиции представлены очень редко экспонируемые эскизы Василия Поленова, замечательные произведения Николая Крымова — художника, которого можно считать одним из основоположников лирического пейзажа средней полосы. Благодаря этому проекту мы обнаружили в коллекции музея «Новый Иерусалим» совершенно уникальные акварели Василия Шитикова — художника, которого по праву можно считать национальным достоянием, но его работы и имя как будто были надолго вычеркнуты из галереи национальной культуры, и мы открываем заново это имя. Также будут произведения недавно ушедшего из нашего мира, одного из первых и ярких нонконформистов Эдуарда Штейнберга», — рассказала искусствовед.
«Культурный полюс. Таруса»: в музее «Новый Иерусалим» стартовал новый выставочно-просветительский проект

По ее словам, проект состоит из двух волн: лирического пейзажа, связанного с красотами самого ландшафта Оки, которая объединяет и соединяет усадьбу Паленова и дачный город художника Таруса и из второй волны русского авангарда.

«Именно в Тарусе был выпущен первый нецензурированный русский альманах «Тарусские страницы», и именно там в 1962 году состоялась первая выставка молодых андеграундных советских художников, которые назвали себя нонконформистами. И из этих двух течений, которые гармонично соединились, выросла плеяда гениальных художников. Профессиональные художники, которые работали в кабинете живописного искусства в Москве, писавшие картины в направлении соцреализм, оказавшись в летних мастерских в Тарусе, позволяли себе высказывать так, как было близко именно им. И мы, можно сказать, открываем новую страницу в отечественной культуре», — объяснила собеседница.

«Культурный полюс. Таруса»: в музее «Новый Иерусалим» стартовал новый выставочно-просветительский проект

Она добавила, что главным фактором в создании такого проекта является хранение произведений забытых художников, которые сейчас становятся известными.

«Многие работы долго пролежали в запаснике музея, и надо отдать должное хранителю искусства Людмиле Денисовой. Она уже долгие годы кропотливо собирает произведения забытых художников, которые сейчас становятся все более известными. Художников бурного периода 20-30 годов, когда происходил надлом, перестройка, и культура казалась никому не нужна», — сказала Анна Вихрова.

«Культурный полюс. Таруса»: в музее «Новый Иерусалим» стартовал новый выставочно-просветительский проект

По ее словам, в Тарусе на сегодняшней день более 50 художников нескольких династий, но в проект отобраны произведения разных стилей и направлений: графика, живопись, скульптура из местного тарусского мрамора, пеноплекса, декоративное искусство в виде деревянных шкатулок, мозаичные произведения итальянского мастера Марка Бравура, который уже более 9 лет живет в Тарусе.

Помимо проекта каждую субботу в музее проводятся кураторские экскурсии, где рассказывают все о процессе создания выставки и о каждом художнике.

«Культурный полюс. Таруса»: в музее «Новый Иерусалим» стартовал новый выставочно-просветительский проект

«Начиная с 14 сентября, после кураторской экскурсии состоятся творческие встречи с художниками, будет возможность задать вопросы, узнать про их творчество, осознать, насколько богата российская культура в наши дни», — заключила спикер.

Выставка открылась 23 августа и продлится до 20 октября.

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В Коломне открылась выставка пейзажей «По городам и весям»
29 августа 2024, 17:58

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Выставка картин заслуженного художника России Виктора Корсакова «По городам и весям» начала работать в картинной галерее Коломны «Дом Озерова», сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
«В экспозиции представлены живописные произведения, выполненные Виктором Корсаковым в пленэрных поездках за последние два десятилетия. Одна из центральных тем творчества художника — старые русские города. На полотнах запечатлены уголки природы, здания и улицы. Эти виды — неизвестные и чем-то знакомые — находят отклик в сердцах зрителей», — говорится в сообщении.
Выставка будет работать до 25 сентября. Галерея расположена по адресу: город Коломна, улица красногвардейская, дом №2. Подробная информация о выставке размещена на сайте галереи. Там же можно приобрести билеты онлайн.

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#выставка
#минкульттуризма мо
#картины
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В сентябре в российский прокат выйдет военно-патриотический фильм «9 секунд»
29 августа 2024, 12:37

Фото: iStock/3DSculptor

Полнометражный художественный фильм «9 секунд» планируют выпустить в широкий кинопрокат в России 26 сентября, лента посвящена подвигу 19-летнего матроса, спасшего от пожара свой корабль и экипаж. Об этом сообщил народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов.
«Фильм рассказывает об Алдаре Цыденжапове. Он родился в посёлке Агинское Забайкальского края и с детства мечтал служить во флоте. Его мечта исполнилась — он стал матросом эсминца «Быстрый». В 2010 году, когда эсминец готовился к походу, в машинном отделении начался пожар. Цыденжапов сумел быстро потушить огонь и спас эсминец и 358 членов экипажа», — говорится в сообщении.
Выход фильма приурочен к годовщине подвига Алдара Цыденжапова.

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#фильм
#культура
#кино
#патриотизм
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Педагог детской школы искусств в Клину получила почётное звание
29 августа 2024, 11:37

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Преподавательнице отделения «Хореографическое творчество» клинской детской школы искусств имени П.И. Чайковского Ольге Яковлевой присвоили звание «Заслуженный работник культуры Московской области», сообщает пресс-служба администрации городского округа Клин.
«Почётное звание «Заслуженный работник культуры Московской области» присвоено Ольге Яковлевой за плодотворный труд, профессиональное мастерство и большой вклад в развитие хореографического творчества в Подмосковье», — говорится в сообщении.

Ольга Яковлева руководит образцовым хореографическим коллективом «Акулина», который не раз побеждал на различных всероссийских и региональных конкурсах, а недавно был признан лучшим на международном фестивале «Радуга над Витебском» в Беларуси.

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