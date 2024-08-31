Умер актер из сериалов «Мухтар» и «Чернобыль»

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На 78-м году жизни умер советский и белорусский артист Георгий Малявский. Об этом сообщается на сайте «Кино-Театр.Ру». Малявский снимался в том числе и в российских картинах.
В 1970 году он окончил Белорусский театрально-художественный институт, отучившись на актерском факультете на курсе Веры Павловны Редлих. В следующем году начал играть на сцене Белорусского театра им. Янки Купалы, а в начале 90-х стал заслуженным артистом Белоруссии.
Актер поучаствовал в 26 киноработах, а именно в «Государственной границе», а также в сериале «Чернобыль» в 2022 году, «Мухтар. Новый след» и других.
Ранее сообщалось, что на 65-м году жизни умер олимпийский чемпион Робертас Жулпа.
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Актер поучаствовал в 26 киноработах, а именно в «Государственной границе», а также в сериале «Чернобыль» в 2022 году, «Мухтар. Новый след» и других.
Ранее сообщалось, что на 65-м году жизни умер олимпийский чемпион Робертас Жулпа.
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Никита Кротов