Известный российский поэт, переводчик и художник скончался в возрасте 80 лет

29 октября 2026, 00:50

Поэт и переводчик Владимир Алейников скончался ночью 28 октября в возрасте 80 лет

Фото: iStock/ILIA BYSTROV

Русский поэт, прозаик, переводчик и художник Владимир Алейников скончался ночью 28 октября. Ему было 80 лет. Об этом сообщили на сайте издательства «Рипол классик».