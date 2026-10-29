Известный российский поэт, переводчик и художник скончался в возрасте 80 лет
Русский поэт, прозаик, переводчик и художник Владимир Алейников скончался ночью 28 октября. Ему было 80 лет. Об этом сообщили на сайте издательства «Рипол классик».
Алейников родился в Перми. В 1964 году он поступил на отделение истории и теории искусства исторического факультета МГУ, где познакомился с ключевыми фигурами отечественного андеграунда. Через год поэт вместе с Леонидом Губановым основал литературное содружество СМОГ («Самое Молодое Общество Гениев» с лозунгом и альтернативной расшифровкой «Смелость, Мысль, Образ, Глубина») и возглавил его. В начале 1990-х Алейников издал несколько крупных сборников своих произведений.
В заявлении «Рипол классик» поэта назвали одним из самых ярких и самобытных голосов современной русской литературы, человеком огромного таланта и внутренней свободы. Там также отметили, что для издательства было честью выпускать его книги.
Причиной смерти поэта, по информации ТАСС, стали проблемы с сердцем. Дочь Алейникова рассказала, что за день до трагедии отец жаловался на сердце и принял лекарство, а утром мать обнаружила, что он скончался. В окружении творца уточнили, что похороны планируют провести в Коктебеле. Точная дата пока неизвестна, её сообщат позднее.
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