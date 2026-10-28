Ресторан, курьер или агрегатор: стало известно, кто отвечает за испорченную доставку еды
Если доставленная еда оказалась испорченной, повреждённой или не соответствует заявленному качеству, покупатель обычно вправе предъявить претензию продавцу или ресторану. Даже если заказ привезла сторонняя курьерская служба, это не всегда освобождает продавца от ответственности. Об этом RT рассказал юрист, генеральный директор Профессиональной юридической группы «АИД» Давид Адамс.
По словам специалиста, прежде всего необходимо изучить чек, условия оферты и информацию о заказе. Если ресторан или магазин обязался продать продукт и организовать его доставку, претензию следует направить этому продавцу или исполнителю. Такой подход связан со статьёй 403 Гражданского кодекса РФ, регулирующей ответственность должника за действия привлечённых им третьих лиц.
При этом, как пояснил Адамс, если доставка оформлена как отдельная услуга, ответственность за повреждение заказа в пути может нести её исполнитель — при условии, что ресторан передал курьеру правильно упакованную еду без дефектов. Агрегатор, в свою очередь, отвечает за собственные обязательства, недостоверную информацию и доставку в тех случаях, когда сам выступает её исполнителем.
Юрист также обратил внимание, что повреждённая внешняя упаковка сама по себе ещё не доказывает, что еда испорчена. Важно проверить состояние контейнеров, целостность пломб, наличие протечек и загрязнений, а также температуру, запах, консистенцию и внешний вид продуктов.
Если товар оказался некачественным, статья 18 закона «О защите прав потребителей» позволяет покупателю потребовать замену, соразмерное снижение цены или отказаться от договора и вернуть деньги. Кроме того, при наличии доказательств можно потребовать возмещения убытков. Для недостатков услуги действуют отдельные правила, предусмотренные статьёй 29 этого закона: в частности, потребитель может требовать уменьшения цены, повторного оказания услуги или компенсации расходов. Полный отказ от договора оказания услуги зависит от предусмотренных законом условий, включая существенные недостатки или их неустранение в установленный срок.
Чтобы подтвердить проблему, Адамс рекомендует сразу зафиксировать получение и распаковку заказа на фото или видео. Следует сфотографировать пакет, пломбы, контейнеры, саму еду, маркировку и номер заказа. Также важно сохранить чек, сведения о времени доставки, переписку с поддержкой и ответы представителей сервиса.
Если доставка осуществлялась по отдельному договору, можно запросить у ресторана фотографии заказа перед передачей курьеру и уточнить время передачи. При обнаружении повреждений желательно попросить курьера зафиксировать их.
О недостатках стоит как можно скорее сообщить продавцу и исполнителю доставки, подробно описать проблему и чётко сформулировать требование — например, о возврате денег или замене заказа. До согласованной проверки продукт и упаковку рекомендуется сохранить, соблюдая необходимые условия хранения, заключил юрист.
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