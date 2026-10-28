Ресторан, курьер или агрегатор: стало известно, кто отвечает за испорченную доставку еды

28 октября 2026, 18:38

Юрист Адамс: деньги за испорченную при доставке еду должен вернуть ресторан

Фото: Istock / seb_ra

Если доставленная еда оказалась испорченной, повреждённой или не соответствует заявленному качеству, покупатель обычно вправе предъявить претензию продавцу или ресторану. Даже если заказ привезла сторонняя курьерская служба, это не всегда освобождает продавца от ответственности. Об этом RT рассказал юрист, генеральный директор Профессиональной юридической группы «АИД» Давид Адамс.