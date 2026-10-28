Обнимались и целовались на камеру: Мадам Кака рассекретили с загадочным бойфрендом
Блогер-миллионник Полина Трубенкова, известная под псевдонимом Мадам Кака, появилась на светском мероприятии с новым избранником. На пресс-завтраке в Москве, по данным Super, пара не скрывала чувств: влюблённые обнимались и целовались перед камерами. При этом раскрывать имя мужчины и рассказывать о новом романе Полина пока не спешит. В её социальных сетях загадочный спутник также ещё не появлялся.
Новость о возможных переменах в личной жизни блогерши появилась спустя месяц после того, как она публично рассказала о проблемах в браке с Константином Коваленко. В сентябре Полина призналась подписчикам, что их восьмилетние отношения подошли к завершению. По её словам, решение расстаться супруги приняли ещё в апреле, а трудности в семье накапливались на протяжении последних двух лет.
Трубенкова рассказывала, что сохранить отношения не помогла даже семейная терапия. По словам блогерши, ей не хватало поддержки со стороны мужа, что стало одной из причин кризиса в браке.
При этом недавно Полина сообщила, что всё ещё ждёт от Константина согласия на развод. Теперь внимание публики привлекло её появление с новым мужчиной, однако сама блогерша пока не комментировала ни личность спутника, ни статус их отношений.
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