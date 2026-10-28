Обнимались и целовались на камеру: Мадам Кака рассекретили с загадочным бойфрендом

28 октября 2026, 22:51

Мадам Кака заметили с новым возлюбленным спустя месяц после объявления о разводе

Мадам Кака (Фото: Instagram* / @madam_kaka)

Блогер-миллионник Полина Трубенкова, известная под псевдонимом Мадам Кака, появилась на светском мероприятии с новым избранником. На пресс-завтраке в Москве, по данным Super, пара не скрывала чувств: влюблённые обнимались и целовались перед камерами. При этом раскрывать имя мужчины и рассказывать о новом романе Полина пока не спешит. В её социальных сетях загадочный спутник также ещё не появлялся.