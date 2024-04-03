В Московской области состоится показ спектакля «Гамлет. Принц Датский»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Спектакль «Гамлет. Принц Датский» покажут в Химках. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Спектакль пройдет 6 апреля в Химкинском драматическом театре «Наш дом».
Стоит отметить, что спектакль начнется в 19:00. Подробную информацию о билетах и пьесе можно найти на официальном сайте Химкинского драматического театра «Наш дом».
Читайте также:
В Московской области в этом году откроют шесть модельных библиотек
Танцоры из Серпухова победили на конкурсе современной хореографии
Жителей Подмосковья приглашают принять участие в фестивале «Севастополь собирает друзей»
«Вниманию зрителей представят трагическую историю, поднимающую вечные вопросы любви, предательства и смерти. После внезапной смерти короля Дании, его вдова, Гертруда, спешно вступает в брак с братом покойного мужа Клавдием. Его провозглашают новым королем. Принцу Гамлету является призрак и сообщает, что король предательски отравлен собственным братом. Режиссерем-постановщиком спектакля стал Владимир Красовский», — рассказали в министерстве.
Читайте также:
В Московской области в этом году откроют шесть модельных библиотек
Танцоры из Серпухова победили на конкурсе современной хореографии
Жителей Подмосковья приглашают принять участие в фестивале «Севастополь собирает друзей»
Мира Полтева