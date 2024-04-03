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В Московской области состоится показ спектакля «Гамлет. Принц Датский»

03 апреля 2024, 13:20
Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Спектакль «Гамлет. Принц Датский» покажут в Химках. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Спектакль пройдет 6 апреля в Химкинском драматическом театре «Наш дом».

«Вниманию зрителей представят трагическую историю, поднимающую вечные вопросы любви, предательства и смерти. После внезапной смерти короля Дании, его вдова, Гертруда, спешно вступает в брак с братом покойного мужа Клавдием. Его провозглашают новым королем. Принцу Гамлету является призрак и сообщает, что король предательски отравлен собственным братом. Режиссерем-постановщиком спектакля стал Владимир Красовский», — рассказали в министерстве.


Стоит отметить, что спектакль начнется в 19:00. Подробную информацию о билетах и пьесе можно найти на официальном сайте Химкинского драматического театра «Наш дом».

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В Серпухове наградили победителей конкурса «Моя Россия»
03 апреля 2024, 10:02

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов

В Серпухове подвели итоги творческого конкурса «Моя Россия». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Встреча с участниками конкурса прошла отделении партии «Единая Россия».

«Победителя местного этапа конкурса серпуховичку Наталью Спицину с победой поздравила Исполнительный секретарь Серпуховского отделения партии «Единая Россия», депутат городского Совета Ольга Ковшарь совместно с чемпионом мира по боксу, заслуженным мастером спорта России, депутатом Совета депутатов Серпухова Федором Чудиновым. Также они вручили участникам подарочные наборы, а победительница была удостоена Благодарственного письма от депутата Государственной Думы Аллы Поляковой», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что Татьяна будет представлять честь городского округа на региональном этапе конкурса.

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#подмосковье
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В Московской области в этом году откроют шесть модельных библиотек
02 апреля 2024, 19:47

Фото: Istockphoto / Irina Tiumentseva

На создание модельных библиотек в Подмосковье в этом году заложено около 115 млн рублей. Такие данные привели в пресс-службе Мособлдумы.
«Сейчас в Московской области работает 825 библиотек. В этом году в Подмосковье будет открыто шесть модельных библиотек. На их создание предусмотрено порядка 115 млн. рублей», – рассказал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
Модельная библиотека – это благоустроенное пространство, оснащённое самым современным оборудованием. Там можно не только взять книгу, но и поработать на компьютере, посетить мастер-класс или культурное событие.

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#игорь брынцалов
#мособлдума
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#московская область
#культура
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Актриса Яковлева о Миронове: Крайне скромен, рефлексировал периодически
02 апреля 2024, 19:19

Фото: РИА Новости/Мирослав Муразов

Народная артистка России Алена Яковлева охарактеризовала актёра Андрея Миронов как скромного человека со способностью к саморефлексии.
Она отметила, что при всём признании, артист не был «звездой» в плохом понимании этого слова.

«При своей огромной популярности и востребованности он не был «звездой» в плохом понимании слова, как сейчас некоторые артисты. Крайне скромен, неуверен в себе, рефлексировал периодически», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Яковлева.

При этом, по её словам, он был уникальным артистом, при появлении которого всем стало понятно, что перед ними талант, «звезда».

По мнению Яковлевой, настоящий талантливый артист всегда сомневается в себе, рефлексирует, анализирует. Она добавила, что и сегодня среди молодёжи находятся такие.

Ранее композитор, режиссёр Вячеслав Моцардо на церемонии прощания с бывшим руководителем Театра сатиры Александром Ширвиндтом рассказывал о знакомстве с артистом. Он отмечал, что дружба с Ширвиндтом у него окрепла спустя время после первого знакомства.

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#театр
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Детские писатели расскажут юным жителям Звенигорода о страшилках
02 апреля 2024, 17:45

Фото: Фотобанк МО/Ксения Сидорова

Встречу в детской писательницей Ларисой Назаровой и писателем и декламатором Константином Григорьевым проведут для ребят в Звенигороде 4 апреля в рамках цикла «Писательский четверг», сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«Темой встречи станут страшилки. Писатели вместе с их юными читателями постараются понять, есть ли какая-то польза от страшных историй. Для чего люди их придумывают и рассказывают? Ребята узнают об этом и о многом другом, связанном с этим видом народного творчества», — говорится в сообщении.
В рамках встречи писатели также проведут со слушателями языковую разминку, объяснят, на каких принципах строится сюжет страшной истории и попробуют все вместе придумать собственную.

Встреча состоится в Звенигородском манеже по адресу: Одинцовский округ, Звенигород, улица Московская, дом №31/2. Начало в 17:00, вход свободный.

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#минкульттуризма мо
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В Наро-Фоминске откроется новая выставка члена Союза художников России
02 апреля 2024, 14:12

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Наро-Фоминске 5 апреля откроется выставка члена Союза художников России Игоря Урмина. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка откроется в Центральном дворце культуры «Звезда» городского округа Наро-Фоминск.

«Игорь Евгеньевич Урмин является членом Союза художников России с 1966 года. Он окончил Московскую Художественную школу при институте имени Сурикова, а затем Художественное отделение Московского Полиграфического института. Его работы хранятся не только в российских и зарубежных музеях, но и в частных коллекциях», — подчеркнули в министерстве.

Стоит отметить, что все желающие смогут посетить экспозицию до 16 апреля включительно. Подробности о выставке и времени работы можно найти на официальном сайте дома культуры.

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#выставка
#дома
#наро-фоминск
#подмосковье
#художники
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Танцоры из Серпухова победили на конкурсе современной хореографии
02 апреля 2024, 09:18

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Танцевальный коллектив образцовой детской хореографической студии «Сильфида» из городского округа Серпухов одержал победу на конкурсе современной хореографии «Глубина», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Жюри, в которое входили профессионалы высокого класса, в том числе хореограф-постановщик и режиссёр, выпускница Академии Русского балета имени Вагановой Ольга Лабовкина, а также режиссёр, хореограф и композитор Алексей Рукинов, высоко оценили талант «Сильфиды», — говорится в сообщении.
Отмечается, что коллектив из Серпухова одержал первое место в номинации «Современный танец» в возрастной категории от 10 до 14 лет. Такую высокую оценку заслужил танцевальный номер «Сам по себе».

Хореографический конкурс «Глубина» проводился в Петрозаводске, в нём приняли участие сильнейшие коллективы России.

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#искусство
#балет
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В Госдуме предложили печатать на билетах план эвакуации из зрительского зала
02 апреля 2024, 05:35

Фото: istock / fergregory

В Госдуме предложили размещать план эвакуации из зрительных залов на билетах. С такой инициативой к министру культуры Ольге Любимовой обратился глава комитета по молодежной политике от «Единой России» Артем Метелев.
Метелев предложил добавлять в форму билета на различные массовые мероприятия схему действия на случай чрезвычайной ситуации.

«Например, это можно реализовать в виде размещенного на билете QR-кода (кликабельной ссылки для электронных билетов), ведущего на специальную интернет-страницу сайта площадки проведения мероприятия или организатора мероприятия с указанной инструкцией», — предложил инициатор законопроекта, передают «Известия».
Как утверждает депутат, по международной статистике большое количество жертв ЧС погибает в момент эвакуации. Он пояснил, что люди из-за недостаточной подготовки граждан к действиям во время ЧС, они не знают как нужно действовать
«Одной из наиболее распространенных причин таких результатов является отсутствие доступной и понятной информации о путях эвакуации», — подчеркнул Метелев в обращении к министру.
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#люди
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Циркачка из Павловского Посада выиграла на международном конкурсе
01 апреля 2024, 18:39

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

Участница циркового коллектива из Павловского Посада стала Лауреатом I степени на международном конкурсе. Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
Международный фестиваль-конкурс циркового искусства «Псковский скоморох» проходил в Пскове.

В конкурсе приняли участие артисты из России и республики Беларусь.

«Павловский Посад представила участница Образцового коллектива «Цирковая студия «Пилигрим» Алёна Заманина. Она стала лауреатом I степени в номинации "Жонглирование" с номером "Green bag". В рамках фестиваля-конкурса участница коллектива посетила различные мастер-классы по цирковому искусству», — поделились в пресс-службе администрации.

Стоит отметить, что всего участников конкурса показали около 120 концертных номеров.

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#конкурс
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В Ступине открывается выставка деревянных расписных игрушек
01 апреля 2024, 16:29

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Выставка «Игрушки в гости будут к нам» откроется в Ступинском историко-краеведческом музее в четверг, 4 апреля, в экспозиции представлены деревянные игрушки, выполненные и расписанные в различных техниках, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«Посетители выставки смогут увидеть коллекцию игрушек Александра Михайлова, эта коллекция собиралась в течение 30 лет. Здесь представлены богородские, городецкие, полховско-майданские, гороховецкие и ермиловские игрушки. Отдельного внимания заслуживают экспонаты, иллюстрирующие жизнь народов Крайнего Севера. Эти игрушки показывают традиции и быт эскимосов и чукчей», — говорится в сообщении.
Выставка будет работать до 19 мая текущего года. Возрастных ограничений нет. Вход свободный.

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