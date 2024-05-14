Кадетский хор Красноармейска примет участие в гала-концерте фестиваля МОРФЕСТ

Фото: Екатерина Мелкозёрова
«Теплоход делает остановки в крупных городах Поволжья от Нижнего Новгорода до Москвы – Кострома, Ярославль, Череповец… Сейчас наши ребята в Плёсе. На культурных площадках городов участники фестиваля представляют театральную постановку, в которую включены выступления победителей и призеров музыкального конкурса. Это всего четыре коллектива из России.Мы очень рады, что наши ребята заслужили честь принимать в нём участие», — поделилась замдиректора кадетской школы Ольга Клюева.
Завершится фестиваль 18 мая гала-концертом в Москве.
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