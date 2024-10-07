Как в Подмосковье прошло общеобластное мероприятие «Парки. Осень. Заряжай!»

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
5 октября в парках Подмосковья состоялось общеобластное мероприятие «Парки. Осень. Заряжай!». В 70 парках разных уголков Московской области побывали свыше 30 тысяч человек. Такие данные огласили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Для гостей прошли мастер-классы и лекции с приглашенными экспертами, ярмарки, спортивные соревнования, музыкальные и театральные концерты. В некоторых парках прошел забег в дождевиках «На перегонки с осенью». После всех активностей посетителей ждал горячий чай и сладкие угощения.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
- В городском округе Дубна в парке прошел забег, мастер-класс по карвингу, ярмарка «Ремесленников Дубны» и фотосессия у самовара. Для детей была организована анимация и различные интересные конкурсы.
- В городском округе Реутов также состоялся спортивный забег и лекция по планированию территории участка методом пермакультуры от Татьяны Чистяковой — ландшафтного архитектора и дизайнера. В творческих мастер-классах, которые проходили тоже на площадке, могли принять участие посетители разных возрастов. Завершилось мероприятие концертной программой студии-школы Аллы Духовой Todes.
- В городском округе Воскресенск прошел спортивный забег «Воскресенская верста-2024», ярмарка народных промыслов, где гости могли приобрести самую разную продукцию. Также на площадке работала фотозона в осеннем стиле. Концертная программа, в которой приняли участие местные творческие коллективы, удивила и порадовала гостей.
- В Сергиево-Посадском городском округе прошла викторина по биографии писателя С.Т. Аксакова, также прошло «Чаепитие с Аксаковым». Для маленьких гостей была организована интерактивная программа с ростовыми куклами «Волшебное путешествие в страну урожая». На развернувшейся осенней ярмарке гости могли приобрести фермерские продукты и сувениры ручной работы. Завершился день красивым концертом.
Все праздничные зоны и площадки были организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
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