В Жуковском в рамках пилотного проекта открыли школьный театр

Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский
«Однажды Никита Сергеевич (Михалков — прим. ред.) обратился с идеей и особо отметил важность школьных театров. Для того чтобы он был, конечно, нужны какие-то средства, но согласитесь, что никакой школьный театр не работает без наставника, без его вдохновителя. И у нас, в Московской области, это движение очень распространено, здесь огромное количество школьных театров. Я хочу поблагодарить человека, который олицетворяет творческие театры. Здесь, в Жуковском, это Елена Владимировна Жихарева.», — сказал Андрей Воробьёв.Важность школьных театров для развития детей отметила министр культуры России Ольга Любимова.
«С особым трепетом всегда поднимаешься на школьную сцену, потому что она первая в нашей жизни, воспоминание о первых наших публичных выступлениях, которое остается с нами на всю жизнь: какую роль дали, кто с тобой играл. (…) Очень важно, что сегодня у ребят есть возможность творить с современным световым оборудованием и звуком», — сказала она.В свою очередь, министр просвещения РФ Сергей Кравцов поблагодарил губернатора Московской области за внимание к системе образования региона. А Никита Михалков поздравил ребят.
Отмечается, что инициатива по созданию и совершенствованию материально-технической базы школьных театров принадлежит Национальному фонду поддержки правообладателей. Благодаря этому проекту в школе №10 оборудовали современную сцену в профессиональным звуковым, осветительным и видеооборудованием. Фонда также передал школьникам декорации и костюмы. Отмечается, что средства на оснащение театра были выделены и из бюджета Московской области.
В дальнейшем НФПП планирует реализовывать такие проекты и в других школах страны.
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