Канье Уэст появился в VIP-терминале аэропорта Внуково

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Канье Уэст появился в столичном аэропорту Внуково, передает Telegram-канал Shot.
Рэпер направился к VIP-терминалу, скрывая лицо. Его сопровождали несколько охранников и Гоша Рубчинский, главный дизайнер бренда одежды и обуви Уэста Yeezy.
Ожидается, что Уэст покинет Москву в ближайшее время.
Канье Уэст прилетел в Россию 30 июня. По неподтвержденным данным, музыкант приехал на вечеринку по случаю 40-летия Гоши Рубчинского.
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Ожидается, что Уэст покинет Москву в ближайшее время.
Канье Уэст прилетел в Россию 30 июня. По неподтвержденным данным, музыкант приехал на вечеринку по случаю 40-летия Гоши Рубчинского.
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Александр Климов