Канье Уэст может получить гражданство России, заявили в Госдуме

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Американский рэпер Канье Уэст может получить российское гражданство. Об этом зампред Госдумы по культуре, депутат Елена Драпеко заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Она подчеркнула, что в случае, если музыкант захочет стать гражданином России, ему предоставят такую возможность.
Драпеко указала на то, что Уэст очень хорошо относится к России и имеет здесь друзей, поэтому в предоставлении гражданства ему точно не откажут.
Напомним, что в субботу рэпер прибыл в Москву на празднование 40-летия своего близкого друга и по совместительству главного дизайнера его бренда обуви Yeezy Гоши Рубчинского. Гости собрались в ресторане русской кухни «Белуга».
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Драпеко указала на то, что Уэст очень хорошо относится к России и имеет здесь друзей, поэтому в предоставлении гражданства ему точно не откажут.
Напомним, что в субботу рэпер прибыл в Москву на празднование 40-летия своего близкого друга и по совместительству главного дизайнера его бренда обуви Yeezy Гоши Рубчинского. Гости собрались в ресторане русской кухни «Белуга».
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Анастасия Чинкова