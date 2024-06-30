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Канье Уэст может получить гражданство России, заявили в Госдуме

Депутат ГД Драпеко: Канье Уэст может получить гражданство России
30 июня 2024, 20:08
Фото: iStock/JessAerons

Фото: iStock/JessAerons

Американский рэпер Канье Уэст может получить российское гражданство. Об этом зампред Госдумы по культуре, депутат Елена Драпеко заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Она подчеркнула, что в случае, если музыкант захочет стать гражданином России, ему предоставят такую возможность.

Драпеко указала на то, что Уэст очень хорошо относится к России и имеет здесь друзей, поэтому в предоставлении гражданства ему точно не откажут.



Напомним, что в субботу рэпер прибыл в Москву на празднование 40-летия своего близкого друга и по совместительству главного дизайнера его бренда обуви Yeezy Гоши Рубчинского. Гости собрались в ресторане русской кухни «Белуга».

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#гражданство
#россия
#госдума
#сша
#музыкант
Украинская мина обезврежена у берегов Турции
Milliyet: украинскую мину обезвредили в Чёрном море у берегов Турции
30 июня 2024, 18:56

Фото: iStock/typhoonski

Сапёры обезвредили украинскую мину, обнаруженную в Чёрном море у берегов Турции. Об этом сообщает газета Milliyet.
Отмечается, что в субботу вечером в шестидесяти метрах от берега на глубине пяти метров был обнаружен подозрительный объект. Выходы на пляжи вблизи города Эрегли были закрыты. Прибывшие на место полицейские и сотрудники береговой охраны установили, что находка – это мина, произведённая на Украине.

В воскресенье мина была уничтожена сапёрами-водолазами. Во время проведения операции было закрыто движение на прилетающей к пляжу автотрассе. В 14:00 пляжи вновь были открыты для отдыхающих.

Напомним, что в январе текущего года Болгария, Румыния и Турция подписали соглашение об учреждении Рабочей группы по противоминным мерам в Чёрном море. Предполагается, что она начнёт работу со 2 июля.

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#турция
#украина
#мина
#чёрное море
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В Дагестане устроили травлю врача из-за просьбы к пациентке снять никаб
Меликов защитит врача, критикуемую из-за просьбы к пациентке снять никаб
30 июня 2024, 18:41

Фото: iStock/Alexey Emelyanov

В дагестанском Хасавюрте общественник устроил травлю врача, которая попросила пациентку снять никаб для проведения медицинского обследования. Об этом глава республики Сергей Меликов написал в своём Telegram-канале.
Он написал, что этот общественник не имел права оскорблять женщину, выполняющую свою работу и ничего не имеющую против мусульман. В связи с этим Меликов встал на сторону врача и заявил, что гарантирует ей защиту.

Также глава Дагестана подчеркнул, что «псевдолидеров» общественного мнения, которые пытаются разобщить население России, ждут серьёзные последствия.

По данным местных и общероссийских Telegram-каналов, травлю врача Евгении Макеевой устроил блогер Хаджимурад Ханов (Гаджимурад Атаев). Он призывал Макееву извиниться перед пациенткой, чтобы успокоить общественность.

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#дагестан
#врач
#пациент
#права
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Глава Дагестана Меликов завил о травле жителей региона после теракта
30 июня 2024, 18:17

Фото: сайт Кремля

После террористических актов в Махачкале и Дербенте 23 июня весь Дагестан обвиняют в радикализме. А также смешивают преступников со всеми верующими мусульманами и усматривают признаки террора в ношении никабов.
Об этом заявил глава Республики Дагестан Сергей Меликов. В своём телеграм-канале он назвал оскорбительные комментарии так называемых «сторонних наблюдателей» в адрес дагестанцев самой настоящей травлей, целью которой является некий опасный «социальный эксперимент», который может толкнуть республику в «тёмную бездну».

Меликов также добавил, что весь Дагестан, все верующие, которых смешивают с преступниками, не несут ответственности за экстремистов и террористов. Он подчеркнул, что гражданское общество республики здорово, народ Дагестана един как никогда и у него правильные общечеловеческие ценности.

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#эксперимент
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#общество
#дагестан
#террористы
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Жители восьми областей Украины остались без электричества
30 июня 2024, 17:55

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Жители восьми областей Украины в воскресенье остались частично без электроснабжения после повреждения объектов энергосистемы. Об этом сообщило Минэнерго страны.
Отмечается, что речь идёт о Киевской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской областях, а также о подконтрольных Киеву частях Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В Киевской области утром 30 июня было обесточено 935 абонентов. В Сумской области – 4805 абонентов в 73 населённых пунктах.

В Харьковской области из-за боевых действий были обесточены около 1,5 тысяч абонентов. Также без электроэнергии остались 39,7 тысяч точек учёта в 107 населённых пунктах региона.

В Черниговской и Днепропетровской областях электричество перестало поступать в более 28 населённых пунктов.

Ранее «Укрэнерго» призвало украинцев экономить электроэнергию из-за большого объёма повреждений энергообъектов на территории страны.

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#украина
#электричество
#отключение
#обстрел
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Умер сын помощника президента России Александр Калимулин
30 июня 2024, 17:29

Фото: istockphoto/jorgeantonio

Скончался сын помощника президента России, начальника реферантуры главы государства Дмитрия Калимулина Александр. Об этом сообщили на юридическом факультете МГУ, где учился молодой человек.
В сообщении, опубликованном на сайте факультета, рассказывается, что свободное от учёбы время Александр посвящал современной музыке, сам играл на барабанах. Также студент-первокурсник бакалавриата активно увлекался спортом, участвовал в культурных мероприятиях университета. В своё время он также был победителем Всероссийской олимпиады школьников по праву, проходившей в Москве. Причина смерти молодого человека не раскрывается.

Деканат факультета и руководство МГУ выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного. На юрфаке уточнили, что прощание с Александром Калимулиным пройдёт 3 июля.

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#студент
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#прощание
#соболезнования
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В Китае стендовое испытание ракеты завершилось аварией
В Китае во время испытаний взорвалась ракета-носитель Tianlong-3
30 июня 2024, 16:12

Фото: iStock/Armastas

В Китае статическое испытание ракеты-носителя Tianlong-3 завершилось аварией. Об этом аэрокосмическая компания Space Pioneer сообщила в WeChat.
Отмечается, что во время испытания произошло нарушение в соединении корпуса ракеты с испытательным стендом, в результате чего она оторвалась от тестовой площадки и взлетела. Затем она упала в горах примерно в 1,5 километрах от места проведения тестового испытания.

Авария произошла в 15:43 по местному времени (10:43 мск). При взлёте и падении ракеты никто не пострадал.

Напомним, что Tianlong-3 является жидкотопливной ракетой, которая по своим характеристикам сопоставима с ракетой Falcon 9 американской компании Илона Маска SpaceX. После доработки она сможет доставлять на земную орбиту 17 тонн полезного груза, а на солнечно-синхронную орбиту – до 14 тонн.

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#китай
#ракета
#испытания
#авария
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Рэпера Канье Уэста заметили в подземном переходе в Москве
Рэпер Канье Уэст посетил Москву
30 июня 2024, 15:44

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Американский рэпер Канье Уэст посетил Москву, его прогулка по столице попала на видео, которые публикует Telegram-канал журнала «Москвичка».
На кадрах видно, как музыкант идёт по подземному переходу около станции метро «Охотный ряд» в сопровождении охранников и знакомых.

Издание отмечает, что рэпер прибыл в российскую столицу в субботу на частном самолёте. О прилёте Уэста также сообщила продюсер Яна Рудковская, по словам которой он подготовил концерт в «Лужниках». Однако в инфоцентре площадки опровергли данные сведения.

После стало известно, что Уэст прибыл на празднование дня рождения дизайнера Гоши Рубчинского, который является главным дизайнером бренда рэпера Yeezy. Рубчинский отметил своё 40-летие в ресторане русской кухни «Белуга».

Предполагается, что Уэст мог остановиться в номере «Королевский юг» отеля Four Seasons. Стоимость ночи в этом номере составляет около миллиона рублей.

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#музыкант
#сша
#россия
#москва
#дизайнеры
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Более тысячи машин стоят в очереди перед Крымским мостом
30 июня 2024, 14:38

Фото: iStock/gutaper

Свыше тысячи автомобилей собралось в очереди с обеих сторон Крымского моста. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к мосту.
Отмечается, что большее число автомобилей (810) находятся на стороне Тамани. Среднее время ожидания проезда составляет порядка трёх часов.

Ещё 320 автомобилей стоят в очереди со стороны Керчи. Здесь ожидание проезда составляет около часа.

В воскресенье утром пробка состояла из 700 автомобилей только со стороны Тамани. К вечеру она значительно выросла.

Напомним, что пробка на въезд на Крымский мост растёт уже несколько дней. Со стороны Керчи бывают моменты, когда путь становится полностью свободным. А вот с противоположной стороны водителям всегда приходится долго стоять в очереди.

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#крымский мост
#пробки
#автомобили
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Роскомнадзор заблокировал книжный сайт Бориса Акунина* BAbook
30 июня 2024, 13:45

Фото: iStock/Ton Photograph

Роскомнадзор ограничил доступ к одной из страниц книжного сайта BAbook, созданного писателем Борисом Акуниным*, следует из данных сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов.
Отмечается, что из-за блокировки одной из страниц сайта пользователям из России ресурс теперь недоступен полностью.

Сам Акунин* и директор BAbook Павел Истомин заявили, что блокировка связана с книгой Владимира Сорокина «Наследие», продаваемой на данной сайте. По их словам, несколько дней назад Роскомнадзор потребовал убрать книгу с сайта, угрожая заблокировать ресурс на территории РФ. Они не подчинились требованию, поэтому были введены обещанные санкции.

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*признан Минюстом РФ иноагентом и внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
#роскомнадзор
#сайт
#книги
#санкции
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