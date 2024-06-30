Рэпера Канье Уэста заметили в подземном переходе в Москве

Фото: iStock/Vladislav Zolotov
Американский рэпер Канье Уэст посетил Москву, его прогулка по столице попала на видео, которые публикует Telegram-канал журнала «Москвичка».
На кадрах видно, как музыкант идёт по подземному переходу около станции метро «Охотный ряд» в сопровождении охранников и знакомых.
Издание отмечает, что рэпер прибыл в российскую столицу в субботу на частном самолёте. О прилёте Уэста также сообщила продюсер Яна Рудковская, по словам которой он подготовил концерт в «Лужниках». Однако в инфоцентре площадки опровергли данные сведения.
После стало известно, что Уэст прибыл на празднование дня рождения дизайнера Гоши Рубчинского, который является главным дизайнером бренда рэпера Yeezy. Рубчинский отметил своё 40-летие в ресторане русской кухни «Белуга».
Предполагается, что Уэст мог остановиться в номере «Королевский юг» отеля Four Seasons. Стоимость ночи в этом номере составляет около миллиона рублей.
Читайте также:
Канье Уэст и Гоша Рубчинский выпустили первую коллекцию «Черные псы»
Рэпер Канье Уэст собирается построить собственный город
Канье Уэст опубликовал Ералаша из «Слова пацана» в сторис
Издание отмечает, что рэпер прибыл в российскую столицу в субботу на частном самолёте. О прилёте Уэста также сообщила продюсер Яна Рудковская, по словам которой он подготовил концерт в «Лужниках». Однако в инфоцентре площадки опровергли данные сведения.
После стало известно, что Уэст прибыл на празднование дня рождения дизайнера Гоши Рубчинского, который является главным дизайнером бренда рэпера Yeezy. Рубчинский отметил своё 40-летие в ресторане русской кухни «Белуга».
Предполагается, что Уэст мог остановиться в номере «Королевский юг» отеля Four Seasons. Стоимость ночи в этом номере составляет около миллиона рублей.
Читайте также:
Канье Уэст и Гоша Рубчинский выпустили первую коллекцию «Черные псы»
Рэпер Канье Уэст собирается построить собственный город
Канье Уэст опубликовал Ералаша из «Слова пацана» в сторис
Анастасия Чинкова