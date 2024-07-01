В визите Канье Уэста в Россию увидели вызов истеблишменту США

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Визит американского рэпера Канье Уэста в Россию был вызван протестом против американского истеблишмента, заявил в интервью газете «Взгляд» американский политолог Дмитрий Дробницкий.
«Многие представители американского шоу-бизнеса считают, что в Россию ехать нельзя. А Уэст им ответил, мол, "да пошли вы!"», – подчеркнул он, комментируя визит исполнителя в Москву.
По мнению собеседника издания, рэпер является бунтарем в «пролиберальном чернокожем мейнстриме».
Политолог также обратил внимание на открытую поддержку Канье Уэстом бывшего президента США Дональда Трампа, добавив, что нельзя недооценивать значение музыканта в предвыборных кампаниях политиков.
Канье Уэст приехал в Москву на празднование 40-летия дизайнера Гоши Рубчинского. Празднование проходило в ресторане «Белуга».
Ранее появилась информация о том, что музыкант может провести концерт в «Лужниках» в свой день рождения 8 июля. Однако позже эта информация была опровергнута.
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Александр Климов