Картина режиссёра из Балашихи победила на конкурсе короткометражных фильмов

Фото: Ирина Мальцева
Игровая кинокартина «Материнское чтение — оберег детства», которую сняла жительница Балашихи Юлия Полуэктова-Жежеря, была признана лучшей на конкурсе короткометражных фильмов «Россия — Родина моя», передаёт корреспондент Ирина Мальцева.
Продолжительность картины, посвящённой традициями семейного чтения, составляет четыре с половиной минуты. Руководитель клубного сообщества Саввинской библиотеки и мама четырёх детей Юлия Полуэктова-Жежеря сама написала сценарий для фильма. Съёмки проводились в многодетных семьях.
Всего на конкурс прислали свои фильмы около 400 человек из разных регионов России.
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«На награждении ректор ВГИКа Владимир Малышев отметил, что фильм получился очень искренним и настоящим. Он про настоящую жизнь русской семьи. Это было очень приятно», — поделилась Полуэктова-Жежеря.
Всего на конкурс прислали свои фильмы около 400 человек из разных регионов России.
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