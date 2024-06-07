Машков стал директором театра «Современник»

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
Народный артист России Владимир Машков назначен новым директором театра «Современник» в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
В пресс-службе мэра также сообщили о назначениях других руководителей театров: Евгений Герасимов стал художественным руководителем Московского академического театра сатиры, а Константин Богомолов возглавил Театр Романа Виктюка.
Все трое будут совмещать новые должности с текущими: Машков останется художественным руководителем Московского театра Олега Табакова, Герасимов продолжит работу в Театре на Малой Ордынке, а Богомолов — в Театре на Малой Бронной.
Департамент культуры Москвы также объявил, что сцена на Новослободской бывшего Центра имени Всеволода Мейерхольда будет присоединена к Московскому еврейскому театру «Шалом».
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Все трое будут совмещать новые должности с текущими: Машков останется художественным руководителем Московского театра Олега Табакова, Герасимов продолжит работу в Театре на Малой Ордынке, а Богомолов — в Театре на Малой Бронной.
Департамент культуры Москвы также объявил, что сцена на Новослободской бывшего Центра имени Всеволода Мейерхольда будет присоединена к Московскому еврейскому театру «Шалом».
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Артем Кузьмин