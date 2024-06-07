В предстоящие выходные пройдут очередные концерты фестиваля «Город танцует в парках»

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
8 и 9 июня в подмосковных парках пройдут очередные концерты II Московского областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
8 июня организаторы фестиваля приглашают в 11:00 в парк «Авангард» в Электростали. В 15:00 выступления участников можно будет увидеть в парке 30-летия Победы в Орехово-Зуеве, а в 19:00 - в центральном парке Ногинска.
9 июня концерты пройдут в 14:00 в парке на набережной им. Д.И. Менделеева в Дубне, а в 19:00 - в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде.
Концертные номера представят местные танцевальные команды. Оценивать выступления будет жюри под руководством заслуженного артиста России, художественного руководителя проекта Егора Дружинина.
Фестиваль проводится в Московской области второй год. В этом году на концертных площадках в 30 парках региона свои номера представляют команды из 55 городских округов.
Танцевальный фестиваль продлится до 16 июня. Его завершением в сентябре станут гала-концерт и церемония награждения участников.
Фестиваль проводятся в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.
Читайте также:
Красногорский коллектив «Иллюзия» стал победителем фестиваля «Город танцует в парках»
Концерты фестиваля «Город танцует в парках» за выходные собрали более 15 тыс. человек
Победитель регионального этапа фестиваля «Город танцует в парках» Копейченко рассказал о «Новом искусстве»
9 июня концерты пройдут в 14:00 в парке на набережной им. Д.И. Менделеева в Дубне, а в 19:00 - в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде.
Концертные номера представят местные танцевальные команды. Оценивать выступления будет жюри под руководством заслуженного артиста России, художественного руководителя проекта Егора Дружинина.
Фестиваль проводится в Московской области второй год. В этом году на концертных площадках в 30 парках региона свои номера представляют команды из 55 городских округов.
Танцевальный фестиваль продлится до 16 июня. Его завершением в сентябре станут гала-концерт и церемония награждения участников.
Фестиваль проводятся в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.
Читайте также:
Красногорский коллектив «Иллюзия» стал победителем фестиваля «Город танцует в парках»
Концерты фестиваля «Город танцует в парках» за выходные собрали более 15 тыс. человек
Победитель регионального этапа фестиваля «Город танцует в парках» Копейченко рассказал о «Новом искусстве»
Лора Луганская