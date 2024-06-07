Представитель Подмосковья выиграл международный конкурс «Расскажи миру о своей Родине»

Фото: Радио 1
В рамках форума-выставки «Россия» на ВДНХ прошла торжественная церемония награждения победителей VI Международного конкурса «Расскажи миру о своей Родине».
На площадке павильона № 55 «Дом молодёжи» на ВДНХ проходит церемония награждения победителей VI Международного конкурса «Расскажи миру о своей Родине».
Среди победителей — Якоб Никита из городского округа Химки. Он стал лауреатом конкурса в специальной номинации «За любовь к России, пронесённую в поколениях» от проекта «Путь домой» в возрастной категории от 11 до 15 лет. Стоит отметить, что Никита переехал в Россию с родителями из Германии.
В общей сложности победителями конкурса в различных номинациях стал 51 участник из 15 стран и 24 российских регионов. Стоит добавить, что мероприятие проводилось в преддверии празднования Дня России.
Читайте также:
Стала известна программа первого областного театрального фестиваля «Учитель и ученики»
В России проведут конкурс лучших практик трудоустройства молодёжи
Объявлено о запуске Международного фотоконкурса «Русская цивилизация»
Среди победителей — Якоб Никита из городского округа Химки. Он стал лауреатом конкурса в специальной номинации «За любовь к России, пронесённую в поколениях» от проекта «Путь домой» в возрастной категории от 11 до 15 лет. Стоит отметить, что Никита переехал в Россию с родителями из Германии.
«Наши молодёжные проекты с каждым годом привлекают всё больше участников не только из регионов нашей страны, но и государств Ближнего и Дальнего зарубежья. Наши конкурсы стали визитной карточкой организуемых Россией проектов культурно-образовательной интеграции на пространстве БРИКС+. Это вызывает гордость и заставляет нас работать с большей отдачей, доказывая, что наши страны едины», — отметила организатор Конкурса, президент Инновационного центра развития и воспитания детей и молодёжи, старший преподаватель МПГУ Екатерина Аверкиева.
В общей сложности победителями конкурса в различных номинациях стал 51 участник из 15 стран и 24 российских регионов. Стоит добавить, что мероприятие проводилось в преддверии празднования Дня России.
Читайте также:
Стала известна программа первого областного театрального фестиваля «Учитель и ученики»
В России проведут конкурс лучших практик трудоустройства молодёжи
Объявлено о запуске Международного фотоконкурса «Русская цивилизация»
Мира Полтева