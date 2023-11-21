Картины из Красноармейска вошли в художественный альбом «Россия-Индия: сад дружбы»

Фото: Екатерина Мелкозерова
«В Красноармейск несколько лет назад безвозмездно передал работы художника его сын. В альбом вошли две работы Виктора Климашина, которые он написал во время командировки в Индию. Виктор Климашин был одним из лучших акварелистов в истории СССР. Его имя звучит в энциклопедиях и справочниках по искусству», — рассказали в администрации муниципалитета.
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