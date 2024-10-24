Памятник самолёту «ЯК-9» в Кашире приведут в порядок в начале декабря

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
В Кашире к 80-й годовщине Дня Победы обустроят памятник «ЯК-9», расположенный при въезде в город. Работы проводит подрядчик МБУ «Благоустройство», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Специалисты заменят плитку и бордюры на прилегающей территории, отремонтируют постамент.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
«Памятник самолёту «Каширский школьник» открыли 7 мая 2015 года. Его пилот Александр Выборнов в военные годы совершил полсотни боевых вылетов, сбил около 30 вражеских самолетов. В 1944-м на этом истребителе капитан Выборнов совершил подвиг.
В воздушном бою был подбит самолет старшего лейтенанта Твирякова, приземлившегося на территории противника. Выборнов пришёл на выручку. Он посадил свой ЯК рядом с повреждённым истребителем, перетащил раненого пилота в свой истребитель и поднялся в воздух.
Читайте также:
Семьи участников СВО из Ступина и Каширы научили печь тульские пряники
Каширские самбистки стали призёрами Всероссийских соревнований
Сотрудники «Теплосети» ликвидировали утечку на трубопроводе в Каширском муниципалитете
«Все объекты округа, посвящённые Великой Отечественной войне, приведём в порядок к 9 Мая. На этом памятнике планируем закончить работы в начале декабря», – сообщил директор МБУ «Благоустройство» Эдуард Гречишкин.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
«Памятник самолёту «Каширский школьник» открыли 7 мая 2015 года. Его пилот Александр Выборнов в военные годы совершил полсотни боевых вылетов, сбил около 30 вражеских самолетов. В 1944-м на этом истребителе капитан Выборнов совершил подвиг.
В воздушном бою был подбит самолет старшего лейтенанта Твирякова, приземлившегося на территории противника. Выборнов пришёл на выручку. Он посадил свой ЯК рядом с повреждённым истребителем, перетащил раненого пилота в свой истребитель и поднялся в воздух.
Читайте также:
Семьи участников СВО из Ступина и Каширы научили печь тульские пряники
Каширские самбистки стали призёрами Всероссийских соревнований
Сотрудники «Теплосети» ликвидировали утечку на трубопроводе в Каширском муниципалитете
Лора Луганская