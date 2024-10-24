Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Культура/ Студенты Института современного искусства покажут в Кашире комедию положений

Студенты Института современного искусства покажут в Кашире комедию положений

24 октября 2024, 21:12
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Оригинал
29 октября в Доме культуры им. Ленина для каширян выступят студенты Института современного искусства мастерской народного артиста России Алексея Шейнина. Они покажут комедийную постановку «Рецепт дружной семьи», сообщили в пресс-службе администрации городского округа Кашира.
«Это лёгкая и душевая комедия положений. Мечта о пикантном свидании с любовницей в отсутствие жены оборачивается для героя многолюдной вечеринкой. Персонажи этой истории существуют на грани фола. Каждый миг может стать для них концом счастливой и беззаботной жизни. Комедией поднимет настроение и оставит приятное послевкусие на последующие дни», – говорится в сообщении.
Начало спектакля – в 18 часов.



Институт современного искусства – негосударственный вуз с 32-летней историей. Бессменный ректор вуза – Ирина Сухолет, учредитель вуза, профессор. почётный работник профессионального образования, член Союза писателей России.

Читайте также:

Памятник самолёту «ЯК-9» в Кашире приведут в порядок в начале декабря

Семьи участников СВО из Ступина и Каширы научили печь тульские пряники

Каширские самбистки стали призёрами Всероссийских соревнований
#кашира
#спектакль
#театр
#культура
#искусство
#студенты
#подмосковье
#московская область
#дом культуры
Семьи участников СВО из Ступина и Каширы научили печь тульские пряники
24 октября 2024, 20:44

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Волонтёры и члены семей участников спецоперации из Ступина и Каширы побывали с экскурсией на тульской фабрике «Пряники Поляковой». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Кашира.
«Участники экскурсии погрузились в историю русского пряника, узнали о производстве этого лакомства. Им рассказали, как готовили пряники в старину, какие ингредиенты использовали и какие секреты передавали из поколения в поколение. Особое впечатление на гостей произвела экспозиция старинных инструментов, рецептов и фотографий, связанных с производством тульских пряников», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Одним из ярких моментов стал мастер-класс по изготовлению пряников по старинным рецептам. Каждый мог попробовать себя в роли настоящего пряничника и создать традиционное лакомство.

Экскурсия завершилась чаепитием из самовара.

Читайте также:

Участники «Активного долголетия» из Каширского муниципалитета посетили Истру

Спасатели Каширского муниципалитета рассказали жителям округа о правилах безопасности

Сотрудники «Теплосети» ликвидировали утечку на трубопроводе в Каширском муниципалитете



#кашира
#сво
#спецоперация
#экскурсия
#семьи
#культура
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Два проекта из Подмосковья вошли в лонг-лист премии «Сделано в России»
24 октября 2024, 18:45

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Два проекта из Подмосковья вошли в лонг-лист премии «Сделано в России», которую учредил журнал «Сноб». Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Так, Подмосковье претендует на победу в номинациях «Место действия» и «Искусство создавать».

В первую номинацию попал литературно-театральный фестиваль «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ», который прошел в Больших Вязёмах. Во вторую — выставка «Маковские. Константин и Владимир», которая проходила в Серпуховском историко-художественном музее.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Директор Серпуховского историко-художественного музея Жанна Алейникова в беседе с «Радио 1» сообщила, что они были приятно удивлены и тронуты тем, что в лонг-лист выбрали их проект.

«Следующий этап будет народный — голосование. И потом будут подведены итоги. В премию «Сделано в России» вошло 16 проектов, среди них региональных проектов не очень много. Много проектов частных музеев, потому что они всегда показывают очень интересные и яркие выставочные события. Их внимание к регионам очень приятно. Поддержка от нашего Министерства культуры, правительств и области дает вот такие плоды, что даже независимые эксперты, которые отсматривали всю Россию, выбрали наш проект», — поделилась эмоциями директор Серпуховского историко-художественного музея.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

На выставке «Маковские. Константин и Владимир» были представлены полотна из ведущих федеральных музеев России: Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея и ГМИИ имени А. С. Пушкина.

«Выставка собрала работы всех циклов братьев Маковских: Константина и Владимира. Экспозиция разделена на две части. В главном зале был образ «дома Маковских» и «чтения в близком кругу». Еще одно название выставки — «Живописное прочтение» дает отсылку зрителю к повествовательности образов, созданных художниками», — рассказывали в министерстве.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В рамках выставки все гости могли посетить лекции, мастер-классы и различного рода беседы.

Ежегодная премия «Сделано в России», учрежденная журналом «Сноб», помогает отметить проекты, расширяющие представление о стране и ее жителях. Обязательное условие: проект должен быть создан россиянином и быть воплощенным в России. Заявки принимались до 18 октября. Сейчас идет голосование экспертных советов за шорт-лист.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Читайте также:

В октябре коллекция музея «Культурный слой» пополнилась фотоаппаратом и элементами декора

«Близко к сердцу»: Как проходит фестиваль «Голоса сердец» в Подмосковье

В Подмосковье определились четвертьфиналисты проекта «Театральный поединок»
#подмосковье
#фестиваль
#искусство
#выставка
#премия
#проект
#голосование
#фото
#итоги
#эксперты
#поэт
#проекты
#поддержка
#выставки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В октябре коллекция музея «Культурный слой» пополнилась фотоаппаратом и элементами декора
24 октября 2024, 12:37

Фото: istockphoto / jenoche

В октябре в музее «Культурный слой» в Егорьевске и Солнечногорске появились фотоаппарат Полароид, кувшин и декоративная подставка. Благодаря стараниям сотрудников и эффективной системе обработки находок, эти предметы, попавшие в музей, получили вторую жизнь, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Музей «Культурный слой» представляет собой пространство, где собраны экспонаты, найденные на сортировочной линии мусороперерабатывающих предприятий.

В Егорьевске нашли редкий фотоаппарат «Polaroid. OneStep close up», который выпускался до середины 1990-х годов. Он находится в рабочем состоянии.

Филиал музея в Солнечногорске пополнился декоративной подставкой для столовых приборов в виде лебедя и старинным кувшином.

Держатель для десертных ложек в форме лебедя изготовлен из пищевой нержавеющей стали, а кувшин украшен растительным орнаментом и выполнен из латуни. Вероятно, он был произведён в Индии в период с 1980 по 1991 годы.

На данный момент на полках обоих филиалов хранится около тысячи различных находок, и их количество постоянно растёт благодаря усилиям специалистов на сортировочных линиях.

Читайте также:

Топ-16 музеев Подмосковья: где можно погрузиться в мир искусства, истории и культуры

Первоклассникам устроили экскурсию-игру в музее Серпухова

В Павловском Посаде открылась выставка платков «в поисках красоты»
#музей
#выставка
#московская область
#культура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Близко к сердцу»: Как проходит фестиваль «Голоса сердец» в Подмосковье
23 октября 2024, 18:41

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В Подмосковье продолжается прием заявок на участие в фестивале для детей и юношества «Голоса сердец», отправить ее можно до конца октября. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В ведомстве уточнили, что мероприятие направлено на поддержку и развитие творческой деятельности детей, подростков и молодежи, у которых есть инвалидность или ограниченные возможности здоровья. Принять участие могут жители региона в возрасте от 7 до 30 лет.

Директор государственного автономного учреждения культуры Московской области «Креативное бюро «Регион» Михаил Новиков в беседе с «Радио 1» сообщил, что отклик на фестиваль есть каждый год, и каждый год приходит большое количество заявок.

Фото: Купавинская детская школа искусств

«Мы получаем огромное количество заявок каждый год. В прошлом году мы получили более 140 заявок по разным номинациям из 34 подмосковных округов. Отклик есть каждый год, и мы с радостью принимаем заявки и приглашаем всех на гала-концерт, который проходит по итогам оценок», — рассказал собеседник.
Фото: Молодежное объединение «Волонтеры Добрых Дел»

По его словам, люди, у которых есть какие-то ограничения, начиная заниматься творческими направлениями, более сильно погружаются в эту среду и таким образом чувствуют свою значимость, интерес, контакт с внешним миром.
Фото: Молодежное объединение «Волонтеры Добрых Дел»
«Они глубже проживают все это, принимают близко к сердцу. Нам с вами в некоторых направлениях далеко до них, в тех творческих достижениях, которые они реализовывают в своей жизни. Они могут показать, что они такие же и даже лучше нас. Они могут перебороть себя и достичь определенных результатов», — поделился Новиков.

Для участия в фестивале, как сказал директор государственного автономного учреждения культуры Московской области «Креативное бюро «Регион», нужно отправить заявку и в зависимости от номинаций предоставить какой-то фото или видео материал своих работ, а заслуженное жюри, состоящее из деятелей культуры и искусства, проведет оценку данных работ и на общем концерте вручит призы.

Фото: Сергиевская детская школа искусств

«Возможно, мы расширим форматы фестиваля. Сейчас фестиваль проходит в девятый раз. Мы с радостью принимает заявки, готовы контактировать по любым вопросам», — завершил беседу Михаил Новиков.

Читайте также:

Танцевальный коллектив «Боярушка» получил Гран-при на конкурсе «Танцуй, Поволжье — 2024!»

В Московской области в этом году успешно аттестовали 200 экскурсоводов

Конное шоу в Щёлковском парке посмотрели около 1 тыс. зрителей
#школа
#фестиваль
#концерт
#школа искусств
#видео
#фото
#жители
#регион
#шоу
#волонтеры
#ограничения
#развитие
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье определились четвертьфиналисты проекта «Театральный поединок»
23 октября 2024, 18:38

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Молодёжный проект «Театральный поединок» выходит на финишную прямую. В осеннем этапе участвовали 16 коллективов из 15 городских округов Подмосковья. В четвертьфинале сразятся восемь команд, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«Это театр-студия «Атмосфера» (Видное), коллектив театральной школы «Семь Я» (Долгопрудный), театральный коллектив «Сказка» (Серебряные Пруды), театральная студия ArtRise (Ликино-Дулёво), коллектив «Театралы» (Ивантеевка), театральная студия «Раскардаш» при Театре юного зрителя (Королёв), ТЮЗ МУК КДЦ «Зимний театр» (Орехово-Зуево) и детский театр-студия «Колесо» (Дмитров)», – рассказали в ведомстве.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Поединки четвертьфинала пройдут 26 октября в Дмитрове, 27 октября - в Коломне, 9 ноября – в Дедовске и 10 ноября - в Электростали. На каждой из игр будут разыгрывать памятные подарки от проекта. Для участия в розыгрыше необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

В полуфинале, который состоится 16 ноября в Балашихе, определятся финалисты проекта сезона-2024.

Параллельно с импровизационными состязаниями в ноябре продолжатся мастер-классы и тренинги, в которых примут участие все 32 коллектива независимо от результатов выступлений.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Финал проекта «Театральный поединок» нынешнего сезона пройдёт 30 ноября на Большой сцене Московского Губернского театра. Всего в проекте участвуют более 600 юных актеров из 26 населенных пунктов Московской области.
«Театральный поединок» – молодой, динамично развивающийся проект по формированию молодёжного творческого сообщества. Он даёт возможность театральным коллективам детских школ искусств, общеобразовательных школ и домов культуры показать свои таланты, получить опыт выступлений и дойти до профессионального уровня», – пояснили в министерстве.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Проект проходит в несколько этапов. Он включает в образовательную, конкурсную и партнёрскую программы. В рамках образовательной для участников проводят мастер-классы по актёрской импровизации. Конкурс представляет собой серию поединков в формате театральной игры – импровизационных выступлений участников, которые оценивает жюри. А благодаря партнёрским программам юные актёры могут продолжить профессиональное образование в театральных вузах.

Организатором проекта выступает АНО «Единое творческое пространство» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Подробности о проекте можно узнать на его сайте или на странице в соцсети «ВКонтакте».

Читайте также:

Танцевальный коллектив «Боярушка» получил Гран-при на конкурсе «Танцуй, Поволжье — 2024!»

В Московской области в этом году успешно аттестовали 200 экскурсоводов

Выставку «Культурный полюс. Таруса» в «Новом Иерусалиме» посетили 13 тыс. человек
#культура
#искусство
#театр
#молодёжь
#конкурс
#подмосковье
#московская область
#минкульттуризма мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Танцевальный коллектив «Боярушка» получил Гран-при на конкурсе «Танцуй, Поволжье — 2024!»
23 октября 2024, 16:51

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Детский образцовый хореографический коллектив «Боярушка» из городского округа Истра получил гран-при в номинации «Ансамбли» на XIII Всероссийском фестивале-конкурсе народного танца «Танцуй, Поволжье — 2024!», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Фестиваль начался 18 октября в Пензе и проходил в течение трёх дней на трёх концертных площадках города.

В этом году в мероприятии приняли участие 23 хореографических коллектива из Башкортостана, Мордовии, Пермского края, Московской, Челябинской, Тверской, Свердловской, Калининградской, Пензенской областей, а также Санкт-Петербурга, Кирова, Перми, Твери, Липецка, Тюмени, Ярославля.

Детский хореографический коллектив «Боярушка» работает в доме культуры «Кострово» в городском округе Истра с 1998 года. Он был основан на базе студии при Народном ансамбле танца «Боярышня».

В 2003 году коллективу присвоили звание «Образцовый». Основу репертуара ансамбля составляют танцы народов мира. За время своего существования коллектив поставил более 70 танцев.

Читайте также:

На фестивале «Музыка души» в Подольске исполнили 30 песен Геннадия Гладкова

Артисты из Серпухова стали лауреатами областного фестиваля «Музыка души»

Команда из Жуковского вошла в дивизион профи Московской юниор-лиги КВН
#истра
#фестиваль
#танцы
#минкульттуризма мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской области в этом году успешно аттестовали 200 экскурсоводов
23 октября 2024, 10:27

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

17 октября состоялась аттестация двухсотого экскурсовода, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
«Сфера туризма в Подмосковье активно развивается, растет количество объектов показа, появляются новые направления. Очень важно, чтобы жители и гости региона получали актуальную и корректную информацию на интересных и познавательных экскурсиях», — сообщил первый заместитель министра культуры и туризма Московской области Алексей Шимко.
В период с 2022 по 2024 год в Аттестационную комиссию поступило 295 заявок на аттестацию экскурсоводов и гидов-переводчиков.

В результате 34 заседаний комиссии были аттестованы 195 экскурсоводов и 5 гидов-переводчиков. Из них 188 человек работают в Московской области, а 12 — на туристических маршрутах, охватывающих территории нескольких регионов, включая Московскую область, Москву, Калужскую, Рязанскую, Тверскую и Ярославскую области.

Читайте также:

На выставке в усадьбе Знаменское-Губайлово проведут интерактивную экскурсию

Первоклассникам устроили экскурсию-игру в музее Серпухова

Отдых в Подмосковье «все включено»: гостиницы, отели и СПА в Московской области
#подмосковье
#туризм
#туристический маршрут
#минкульттуризма мо
#экскурсии
#гид
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Конное шоу в Щёлковском парке посмотрели около 1 тыс. зрителей
22 октября 2024, 22:06

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Щёлковском парке культуры и отдыха прошло конное представление под названием «Как щёлковские дали на поэта повлияли». На нём побывали порядка 1 тыс. зрителей, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Мероприятие было приурочено к 210-летию со дня рождения великого русского поэта и писателя Михаила Лермонтова. Перед гостями парка выступил «Конный театр» городского дома культуры «Заречный». В шоу также участвовали артисты Русской кавалерийской школы «Гусар». Зрители увидели трюковые номера – котильон, прыжки строем, пешую и конную рубку, бой султанчиков и другие номера», – рассказали в ведомстве.
Желающие посетили мастер-класс по пешей рубке и выставку старинных орудий.

Как отметили в министерстве, в Подмосковье много мест, связанных с именем Лермонтова. В юности Михаил Юрьевич приезжал на лето в усадьбу Середниково в Химках. С Щёлковским городским округом поэта связывает имение Петрищево, где он гостил у своего друга Николая Поливанова.

Читайте также:

Выставку «Культурный полюс. Таруса» в «Новом Иерусалиме» посетили 13 тыс. человек

Артисты из Серпухова стали лауреатами областного фестиваля «Музыка души»

В Серпухове проведут фестиваль культур Прованса и Кубани
#минкульттуризма мо
#щёлково
#парк
#зрители
#шоу
#лошади
#подмосковье
#московская область
#история
#поэт
#писатель
#культура
#искусство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Выставку «Культурный полюс. Таруса» в «Новом Иерусалиме» посетили 13 тыс. человек
22 октября 2024, 20:02

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре завершился выставочно-просветительский проект «Культурный полюс. Таруса». За два месяца работы его посетили более 13 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Проект объединил более 100 живописных, графических, скульптурных и мозаичных произведений мастеров, творчество которых неразрывно связано с Тарусой – Поленова, Борисова-Мусатова, Штейнберга, а также художников «Тарусской школы».

Организаторы выставки предложили взглянуть на Тарусу как на явление, объединяющее художников разных стилей и направлений.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«В экспозицию гармонично вписались работы из фондов музея, в том числе те, что ранее не экспонировались. Мы говорим не только о Тарусе как об уникальном месте, подарившем вдохновение художникам, но и о собственной музейной коллекции, ещё не полностью раскрывшей свой потенциал», – сказала директор музея Анна Антипенко.
Впервые в большом объёме были представлены работы Василия Шитикова, в том числе его акварель с изображением Цветаевского дома, дачи «Песочное». Особенностью проекта стала насыщенная образовательная программа – встречи с художниками, мастер-классы и другие мероприятия.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Проект ввёл в мировую терминологию искусствоведов термин «Тарусская школа художников». В отличие от других центров, творческая активность в Тарусе не прерывается более 100 лет, рассказала «Радио 1» искусствовед, арт-директор Vikhrоvaart gallery, куратор выставочных и просветительских проектов Анна Вихрова.
«Именно в Тарусе был выпущен первый не цензурированный русский альманах «Тарусские страницы». И именно там в 1962 году состоялась первая выставка молодых андеграундных советских художников, которые назвали себя нонконформистами. Из этих двух гармонично соединившихся течений выросла плеяда гениальных художников», – пояснила искусствовед.

Во время торжественного закрытия проекта в фонды музея «Новый Иерусалим» передали около 20 работ, часть из которых экспонировалась на выставке. Многие художники отметили, что для них музей был знаком и до открытия экспозиции. Поэтому они отдают свои полотна в музейное собрание с особым чувством.

После передачи картин состоялась презентация книги руководителя Благотворительного фонда сохранения культурно-исторического и природного наследия Тарусы Оксаны Савоскул «Дома и имена Тарусы» Завершился финисаж показом фильма режиссёра Софьи Горленко «Долина грёз» о легендарном прошлом и настоящем тарусских художников.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Читайте также:

Артисты из Серпухова стали лауреатами областного фестиваля «Музыка души»

В Серпухове проведут фестиваль культур Прованса и Кубани

Команда из Московской области выиграла конкурс по поддержке театрального искусства
#культура
#искусство
#живопись
#картины
#выставка
#новый иерусалим
#истра
#минкульттуризма мо
#подмосковье
#московская область
#художники
Следите за нашими новостями
в удобном формате