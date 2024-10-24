Студенты Института современного искусства покажут в Кашире комедию положений

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
29 октября в Доме культуры им. Ленина для каширян выступят студенты Института современного искусства мастерской народного артиста России Алексея Шейнина. Они покажут комедийную постановку «Рецепт дружной семьи», сообщили в пресс-службе администрации городского округа Кашира.
«Это лёгкая и душевая комедия положений. Мечта о пикантном свидании с любовницей в отсутствие жены оборачивается для героя многолюдной вечеринкой. Персонажи этой истории существуют на грани фола. Каждый миг может стать для них концом счастливой и беззаботной жизни. Комедией поднимет настроение и оставит приятное послевкусие на последующие дни», – говорится в сообщении.Начало спектакля – в 18 часов.
Институт современного искусства – негосударственный вуз с 32-летней историей. Бессменный ректор вуза – Ирина Сухолет, учредитель вуза, профессор. почётный работник профессионального образования, член Союза писателей России.
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