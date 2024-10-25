Молодые активисты провели в Кашире субботник

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Активисты привели в порядок территорию у штаба Молодой Гвардии Единой России в Кашире. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«Вооружившись граблями, перчатками и мусорными мешками, ребята очистили территорию от сухих листьев, пластиковых и бумажных предметов, другого бытового мусора. Всё это сопровождалось музыкой и весельем», – сказал активист Кира Рябина.Как отметили в администрации, благодаря молодогвардейцам и работникам территориального отдела города Каширы территория у штаба МГЕР стала чище и приятнее.
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Лора Луганская