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Каширская мастерица Вера Карпова представила выставку картин из бумажной лозы

10 января 2024, 17:00
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В библиотеке Каширы открылась выставка картин из бумажной лозы местной мастерицы Веры Карповой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

«Из лозы можно плести корзины, картины, вазы и многое другое. Узнать, как это происходит, можно в библиотеке-музее кукол, где открылась выставка картин каширской мастерицы Веры Ивановны Карповой. Она умеет делать кукол, работать в технике пэчворк, вязать, изготавливать картины из папье-маше в плетёных рамах из бумажной лозы и многое другое», – говорится в сообщении.
В администрации пригласили жителей и гостей Каширы на выставку редких работ.

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В Кашире рассказали об уникальном экспонате местного краеведческого музея
10 января 2024, 17:11

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В Каширском краеведческом музей хранится уникальная пломба суконной фабрики братьев Фёдора и Петра Поповых. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«В музее можно увидеть настоящую текстильную пломбу с клеймом фабрики братьев Поповых – «ФБП Кашира». Фабрику основали в 1817 году, её корпуса были разбросаны по всему городу. Механизмы приводились в действие мельницами-колотовками, работавшими на воде родников», – говорится в сообщении.
Пломбу можно найти в купеческом зале музея.
«Почтенный фабрикант Фёдор Попов умел без малейшаго стеснения для других горожан воспользоваться богатейшим ключём одного из здешних колодезей, вода котораго до излияния в Оку переходит поочерёдно во все фабричныя здания, расположенныя уступом по склону горы, и приводит в движение все машины, могущия обойтись без паров», – говорится в старинной летописи.
В администрации добавили, что в купеческом зале также можно увидеть изготовленные в Кашире турецкие курительные трубки, фрагмент перламутрового изразца из Успенского собора, медную мерную кружку, стул братьев Тонет и многое другое.

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#кашира
#искусство
#культура
#музей
#подмосковье
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Новогодние праздники в подмосковных ДК посетили более 940 тыс человек
10 января 2024, 13:35

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Более 7 тысяч праздничных мероприятий провели культурно-досуговые учреждения Подмосковья в период с 25 декабря по 8 января, зрителями представлений стали более 940 тысяч человек, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«Больше всего гостей принял культурно-просветительский центр «Дубровица» в Подольске. Там 12 раз был показан спектакль «Тайна пропавших писем», который посмотрели около 8 тысяч зрителей», — отмечается в сообщении
Кроме того, в Павловском Посаде провели десять новогодних праздников для детей из семей участников СВО, многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Эти праздники посетили более 4 тысяч ребят. А благотворительную ёлку главы Павло-Посадского округа провели для 500 детей.
Всего в Московской области начитывается 884 культурно-досугового центра, в них работает более 13 тысяч клубов по интересам.

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В Котельниках пройдет гала-концерт творческих коллективов
#подмосковье
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#праздники
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В Котельниках пройдет гала-концерт творческих коллективов
10 января 2024, 11:55

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Дом культуры «Белая Дача» приглашает на гала-концерт творческих коллективов. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие состоится 13 января в в доме культуры «Белая Дача» городского округа Котельники.

«Зрителей ждет большой новогодний концерт коллективов Культурного комплекса «Котельники». Артисты покажут свое мастерство и профессионализм в разных направлениях творческой деятельности», - поделились в ведомстве.

Стоит отметить, что на базе дома культуры «Белая Дача» проводятся областные и городские праздники и мероприятия, концерты популярных артистов и творческих коллективов, театральные спектакли, а также цирковые представления.

Начало гала-концерта в 12:00. Подробности о мероприятии и билетах можно найти на официальном сайте ДК.

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Кинокритик Сычев объяснил успех фильма «Холоп-2»

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#котельники
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#праздники
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#подмосковье
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Умер сценарист фильма «Адъютант его превосходительства» Игорь Болгарин
Сценарист фильма «Адъютант его превосходительства» Игорь Болгарин умер в 94 года
10 января 2024, 01:25

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

На 95-м году жизни скончался советский и российский кинодраматург, режиссер и писатель Игорь Болгарин, сообщается на официальном сайте Союза кинематографистов России.
«Девятого января 2024 года нас покинул Игорь Яковлевич Болгарин, выдающийся советский и российский кинорежиссер, сценарист, преподаватель, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член Союза кинематографистов России», — гласит официальное заявление.
Игорь Болгарин приобрел наибольшую известность своим творчеством в кино, работая над такими фильмами, как «Адъютант его превосходительства» (совместно с Георгием Северским), «На графских развалинах», «Дерсу Узала», «Суровые километры», «Дума о Ковпаке: Набат», «Дума о Ковпаке: Буран» и «Девять жизней Нестора Махно».

Сообщается, что информация о времени и месте прощания будет предоставлена позднее. Союз кинематографистов России и Гильдия кинодраматургов Союза кинематографистов России выразили свои искренние соболезнования родным и близким Игоря Болгарина.

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В Подмосковье проводят опрос по качеству образования в сфере культуры
09 января 2024, 22:50

Фото: пресс-служба Минкульта МО

В Подмосковье стартовал опрос по улучшению качества предоставления услуг в образовательных учреждениях сферы культуры. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, которое проводит его.
«Почему вы или ваш ребёнок выбрали для обучения данное образовательное учреждение сферы культуры? Довольны ли вы уровнем образовательной подготовки по выбранному направлению? Устраивает ли вас расписание занятий? Ответы на эти и другие вопросы помогут сделать обучение более содержательным, а образовательные учреждения сферы культуры – более привлекательными для обучающихся», – говорится в сообщении.
Пройти опрос можно по ссылке. Принять в нём участие может любой житель Московской области, который авторизован на портале «Госуслуги». Из предложенных вариантов можно выбрать один или несколько ответов.

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#московская область
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РИА: В Таиланде умер российский журналист Михаил Войтенко
09 января 2024, 21:22

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

В Таиланде умер главный редактор интернет-издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в медицинских кругах.
«Инфаркт был внезапным, смерть была практически мгновенной», — прокомментировал ситуацию собеседник агентства.

Также сообщается, что в провинции Чонбури на восточном побережье Таиланда Войтенко проживал на протяжении последних 14 лет.

По профессии Войтенко был инженером-судостроителем. Именно его специальность позволила журналисту стать одним из главных российских экспертов в области морской тематики.

Помимо руководства порталом «Морской бюллетень», Войтенко также сыграл немаловажную роль в спасении экипажа теплохода «Фаина» и освобождении сухогруза «Леман тимбер», которые были захвачены сомалийскими пиратами.

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Кинокритик Сычев объяснил успех фильма «Холоп-2»
09 января 2024, 19:51

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Кинокритик Сергей Сычев заявил, что успех фильма «Холоп-2» в прокате связан с первой частью картины, а также отличным продвижением картины со стороны прокатчика.
«Прокатчик фильма — это компания, которая очень здорово умеет продвигать свой продукт. Они лидеры на рынке и сделали всё, чтобы были такие сборы. Компания вела достаточно жесткий диалог с кинотеатрами, и в результате все новогодние каникулы были напрямую связаны с «Холопом-2» и «Бременскими музыкантами», которые они тоже выпустили», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Сычев.

Ранее российский актер французского происхождения Оливье Сиу, сыгравший переводчика как бы Наполеона в комедии «Холоп 2» (12 ) режиссёра Клима Шипенко, высказал мнение о том, что серию фильмов надо обязательно продолжать.

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#культура
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Ёлку Федерации бокса России в Серпухове посетили более 175 тыс человек
09 января 2024, 19:35

Фото: пресс-служба Минкульта МО

На новогодней ёлке «Рождественская сказка Федерации бокса России» побывали 175,3 тыс человек. Такие данные привели в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Подмосковья. Федерация проводила праздник в Серпухове с 29 декабря по 8 января.
«Для гостей были организованы развлечения по мотивам русских народных сказок, квесты, катания на лошадях, хаски и оленях. Работали аттракционы. Состоялись праздничные представления и мастер-классы. Более 78 тыс детей получили сладкие подарки и побывали в домике Деда Мороза. 35,5 тыс ребят прошли рождественские квесты», – говорится в сообщении.
Все аттракционы и представления работали бесплатно. На мероприятие были приглашены дети из детдомов, интернатов и малообеспеченных семей.

Для гостей выступали Клава Кока, Кравц, Отец Фотий с хором Русский Формат, Султан Лагучев, Мэри Гу, Gayazovs Brothers, просто Лера, Nemiga, Хор Сретенского монастыря, группа RASA и Ольга Бузова.

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#московская область
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«Союзмультфильм» обратился в СКР из-за прав американских компаний на «Чебурашку»
09 января 2024, 18:43

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Киностудия «Союзмультфильм» обратилась в Следственный комитет России с требованием проверить правомерность контрактов, заключенных с американской компанией La Roubine. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что требуемая проверка уже началась. По информации «Союзмультфильма», организация La Roubine не впервые выступает в подобного рода разбирательствах.

Примечательно, что ранее компания намеревалась доказать свои права на персонажей телестудии «Экран» — Кота Леопольда и Крошку Енота.

Ранее сообщалось, что мультипликационные сериалы, созданные на киностудии «Союзмультфильм», начали показывать на испаноязычных телеканалах и онлайн-платформах в США. Пока два сериала закупили телекомпании HITN и V-me.

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