Каширская мастерица Вера Карпова представила выставку картин из бумажной лозы

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
В библиотеке Каширы открылась выставка картин из бумажной лозы местной мастерицы Веры Карповой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Из лозы можно плести корзины, картины, вазы и многое другое. Узнать, как это происходит, можно в библиотеке-музее кукол, где открылась выставка картин каширской мастерицы Веры Ивановны Карповой. Она умеет делать кукол, работать в технике пэчворк, вязать, изготавливать картины из папье-маше в плетёных рамах из бумажной лозы и многое другое», – говорится в сообщении.В администрации пригласили жителей и гостей Каширы на выставку редких работ.
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