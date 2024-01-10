В Котельниках пройдет гала-концерт творческих коллективов

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Дом культуры «Белая Дача» приглашает на гала-концерт творческих коллективов. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие состоится 13 января в в доме культуры «Белая Дача» городского округа Котельники.
«Зрителей ждет большой новогодний концерт коллективов Культурного комплекса «Котельники». Артисты покажут свое мастерство и профессионализм в разных направлениях творческой деятельности», - поделились в ведомстве.
Стоит отметить, что на базе дома культуры «Белая Дача» проводятся областные и городские праздники и мероприятия, концерты популярных артистов и творческих коллективов, театральные спектакли, а также цирковые представления.
Начало гала-концерта в 12:00. Подробности о мероприятии и билетах можно найти на официальном сайте ДК.
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«Зрителей ждет большой новогодний концерт коллективов Культурного комплекса «Котельники». Артисты покажут свое мастерство и профессионализм в разных направлениях творческой деятельности», - поделились в ведомстве.
Начало гала-концерта в 12:00. Подробности о мероприятии и билетах можно найти на официальном сайте ДК.
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Мира Полтева