В Подмосковье проводят опрос по качеству образования в сфере культуры

Фото: пресс-служба Минкульта МО
В Подмосковье стартовал опрос по улучшению качества предоставления услуг в образовательных учреждениях сферы культуры. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, которое проводит его.
«Почему вы или ваш ребёнок выбрали для обучения данное образовательное учреждение сферы культуры? Довольны ли вы уровнем образовательной подготовки по выбранному направлению? Устраивает ли вас расписание занятий? Ответы на эти и другие вопросы помогут сделать обучение более содержательным, а образовательные учреждения сферы культуры – более привлекательными для обучающихся», – говорится в сообщении.Пройти опрос можно по ссылке. Принять в нём участие может любой житель Московской области, который авторизован на портале «Госуслуги». Из предложенных вариантов можно выбрать один или несколько ответов.
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